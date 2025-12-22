¿Cuánto cuesta subir a la Luna del Río en Barranquilla? Pasos y link para comprar la boleta. Crédito: X @AlejandroChar

Desde la entrada en servicio del Gran Malecón, este espacio se ha convertido en uno de los atractivos turísticos más destacados de la región Caribe, convirtiéndose en la revitalización del río Magdalena como impulso del desarrollo para la ciudad de Barranquilla.

Ahora, con la noria bautizada Luna del Río, el Gran Malecón obtiene una nueva adquisición que no pasa desapercibida y potencia aún más la llegada de visitantes tanto locales como foráneos.

Si tiene entre sus planes darse una pasada por Barranquilla para fin de año, esto es todo lo que necesita saber para disfrutar del panorama en la Luna del Río.

¿Qué es la Luna del Río?

La Luna del Río es una noria o rueda de la fortuna ubicada en el Gran Malecón de Barranquilla. Es considerada una de las cinco ruedas más grandes de toda Latinoamérica con sus 65 metros de diámetro.

La noria cuenta con 44 cabinas climatizadas y se encuentra decorada con luces tipo LED a lo largo de toda su estructura. La Luna del Río ofrece a sus visitantes una experiencia con vista de 360° sobre gran parte de Barranquilla, el río Magdalena y el parque natural Isla Salamanca.

¿Dónde queda la Luna del Río y en qué horario funciona?

La Luna del Río se encuentra ubicada exactamente en el sector recreo-deportivo del Gran Malecón, detrás del Pabellón de Cristal. La atracción funciona de martes a domingos y festivos entre las 10 de la mañana y las 10 de la noche, con programación sujeta a cambios.

¿Cuánto cuesta subir a la Luna del Río y dónde venden las entradas?

Las entradas para subir a la Luna del Río cuestan 15.000 pesos por persona y se pueden adquirir directamente en la taquilla del lugar o a través de la página web de TuBoleta.

Tenga en cuenta que la entrada es válida para un solo recorrido, con una duración de 15 a 20 minutos, además cada persona puede adquirir un máximo de 6 tiquetes, los cuales funcionan únicamente el día de la compra.

Recomendaciones para subir a la Luna del Río

Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones y restricciones antes de subir a la Luna del Río:

Verifique su condición de salud física y mental

No se permite el ingreso a menores de 5 años , mujeres en estado de embarazo y tampoco puede llevar mascotas.

, mujeres en estado de embarazo y tampoco puede llevar mascotas. No ingrese si tiene afecciones cardiacas o marcapasos.

Prohibido el ingreso bajo efecto de alcohol o drogas.

Se prohíbe el ingreso alimentos y bebidas de cualquier tipo.

Los menores de 14 años deben estar acompañados de un adulto, de la misma manera, las personas con movilidad reducida deben notificar al operario para evaluar su paso con acompañante obligatorio.

Durante el recorrido en la Luna del Río tenga en cuenta lo siguiente: