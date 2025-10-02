Carnavales del Caribe sellan pacto histórico por el turismo sostenible en Barranquilla

En un hecho sin precedentes, el Carnaval de Barranquilla reunió a delegaciones de carnavales del Caribe y a las principales fiestas culturales de Colombia para firmar el manifiesto “Carnavales por el Turismo Sostenible”, una hoja de ruta que busca convertir la cultura festiva en una herramienta clave para el desarrollo responsable en la región.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

La firma del documento se llevó a cabo en el marco del IV Encuentro Internacional de Carnavales del Caribe, y contó con la presencia de representantes de Aruba, Brasil, Cuba, México, República Dominicana, Italia y Colombia, junto con voceros de celebraciones nacionales como el Festival de la Leyenda Vallenata (Valledupar), las Fiestas de Independencia (Cartagena), las Fiestas del Mar (Santa Marta), la Feria de Cali, el Carnaval de Negros y Blancos (Pasto) y la Fiesta de la Cosecha (Pereira), entre otros.

Cuatro compromisos para transformar la fiesta en motor de desarrollo

El manifiesto recoge una serie de compromisos concretos para que los carnavales de la región se conviertan en agentes de cambio, con enfoque en sostenibilidad, inclusión y cooperación. Estos son los pilares del acuerdo:

Carnavales sostenibles: Implementar planes de acción locales que garanticen celebraciones responsables con el medio ambiente, accesibles para todos y que generen beneficios económicos justos.

Investigación y datos: Impulsar estudios e indicadores que permitan medir el impacto positivo de los carnavales en las comunidades y en el turismo sostenible.

Redes de colaboración: Fomentar alianzas entre ciudades y países carnavaleros para intercambiar experiencias, conocimientos y recursos.

Educación y conciencia social: Promover, especialmente entre las nuevas generaciones, valores de diversidad cultural, sostenibilidad y protección del patrimonio inmaterial.

Un manifiesto para salvaguardar cultura y biodiversidad

Más allá de ser un simple acuerdo simbólico, el manifiesto representa una apuesta colectiva por proteger la riqueza cultural y natural de los territorios a través del trabajo conjunto y la incidencia política. La meta: fortalecer las industrias culturales como motor de crecimiento económico y de identidad regional.

“Este manifiesto es un símbolo de unidad y un llamado a seguir caminando juntos hacia la sostenibilidad de nuestras tradiciones, la preservación de la biodiversidad y la proyección global de los carnavales y fiestas del Caribe y Colombia”, expresó Juan José Jaramillo, director de Carnaval de Barranquilla.

Reconocimiento internacional y proyecciones

Durante el evento, el Carnaval de Barranquilla también presentó ante la UNESCO y la Asociación de Estados del Caribe (AEC) un plan de acción con el que busca consolidar a las fiestas tradicionales como plataformas de desarrollo, integración y turismo responsable.

Con este paso, el Carnaval no solo reafirma su liderazgo en la región, sino que también se posiciona como un referente global en la defensa del patrimonio inmaterial y su potencial transformador.

Este acuerdo marca un antes y un después en la manera como las fiestas tradicionales se entienden y se gestionan: no solo como espectáculos folclóricos, sino como verdaderas plataformas de impacto social, ambiental y económico. Y Barranquilla, una vez más, lidera la batuta.