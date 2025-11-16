Rueda en el Malecón atraerá inversión y turismo: afirma directora ejecutiva de ProBarranquilla

De cara a la temporada de fin de año, Barranquilla se prepara para el estreno de una nueva atracción en el Malecón del Río, el sitio turístico más visitado de la capital del Atlántico.

El espacio multipropósito que cuenta con estatuas de figuras icónicas del Caribe, como la artista Shakira o la actriz Sofía Vergara, albergará una rueda de fortuna, nombrada como la “Luna del Río”, que ya está en pie y se ubica al lado del Pabellón de Cristal, integrando el paisaje urbano de la ciudad.

A propósito, Vicky Osorio, la directora ejecutiva de la Agencia de Promoción de Inversiones de Barranquilla y el Departamento del Atlántico (ProBarranquilla) habló en Caracol Radio de cómo se beneficiará Barranquilla por la instalación de atractivos turísticos como esta rueda en materia económica.

Osorio explica que la construcción de la “Luna del Río” hace parte de los esfuerzos que hace la ciudad para dar “calidad de vida para el barranquillero, lo que se apalanca en todas las otras capacidades que tenemos como ciudad para la atracción de inversión”, según indica.

De acuerdo con Osorio, las empresas buscan “capacidad exportadora, ubicación estratégica e infraestructura portuaria de zonas francas”. Dice que Barranquilla además cuenta con mano de obra dispuesta y capacitada, como parte de esfuerzos articulados entre la Alcaldía, la Gobernación y entidades privadas como ProBarranquilla. Afirma que todos estos elementos son determinantes para la llegada de empresas y de inversión para la región.

“Cuando una empresa está pensando en dónde poner su próxima operación; cuando tiene calidad de vida la gente, costos competitivos y logística, pues qué mejor lugar para llegar”, apunta.

Directora ejecutiva de ProBarranquilla destaca el avance continuado de proyectos en la ciudad

Más allá de la “Luna del Río”, Osorio destaca el avance de proyectos a lo largo de las distintas administraciones de Barranquilla. Al respecto, la directora ejecutiva de ProBarranquilla pone como ejemplo que “Barranquilla está trabajando en ser la primera ciudad donde el 100% de sus colegios sean sus colegios distritales y eso es una apuesta a 10 años”.

La dirigente de la entidad apunta que, de esta forma, se contribuye al capital humano, la calidad de vida y las oportunidades para los barranquilleros: “Son oportunidades que no se pueden generar en una sola administración y el hecho de que una tras otra sigan teniendo la continuidad de sacarlas adelante: eso es lo que nos transforma como ciudad”.

Finalmente, Osorio invita a visitar Barranquilla, pues apunta que la ciudad “sigue creciendo, transformándose y está abierta para recibirlos no solamente como turistas sino para también para esas empresas que buscan crecer, desarrollarse y tener oportunidades”.