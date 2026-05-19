Jurisdicción Agraria: Organizaciones sociales y campesinas convocan a movilización este 20 de mayo

Campesinos de distintas regiones del país anunciaron un gran paro nacional para el próximo 20 de mayo, en defensa de la Jurisdicción Agraria y Rural.

La movilización busca visibilizar la importancia de esta figura jurídica como herramienta para garantizar el acceso a la tierra, resolver conflictos territoriales y proteger los derechos de las comunidades campesinas frente a la concentración de la propiedad.

Organizaciones agrarias confirmaron que el paro incluirá marchas, bloqueos y concentraciones en las principales ciudades, con el respaldo de asociaciones rurales y colectivos sociales.

Los líderes del movimiento señalaron que la Jurisdicción Agraria y Rural es clave para avanzar en la reforma del campo y exigieron al Gobierno compromisos claros para su implementación.

Los sectores convocantes aseguran que existe preocupación por el posible hundimiento del proyecto en el Congreso, lo que pondría en riesgo la implementación de mecanismos judiciales especializados para resolver conflictos de tierras en Colombia.

Según las organizaciones sociales, la protesta busca defender “la reforma agraria y el acceso de los campesinos a una justicia especializada”.

En Bogotá, la jornada arrancará desde las 11:00 de la mañana frente al Edificio Colpatria y avanzará hacia la Plaza de Bolívar y el Palacio de Justicia.

También se anunciaron concentraciones en ciudades como Valledupar, Cartagena, Popayán, Montería y Sincelejo.

“Defender al campesinado es defender la comida de Colombia. Cada alimento tiene detrás el trabajo de nuestras familias que durante años han resistido y sostenido al país. Hoy queremos invitar a la ciudadanía a rodear y acompañar una lucha que no pertenece únicamente al campesinado, sino a toda Colombia”, invitó Nolberto Villalobos, representante legal de la ‘Juntanza Nacional Campesina y Popular – Luz Perly Córdoba Mosquera’.

A su turno, Natalia Trochez, vocera campesina del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano PUPSOC, indicó “convocamos a todo el pueblo colombiano a la gran movilización nacional es en defensa de la reforma agraria y la justicia para el campo, no podemos permitir intento alguno de contrarreforma que afecte los derechos ya conquistados, la tierra debe ser para quienes la trabajan, cuidan y defienden. La Jurisdicción Agraria y rural es una deuda histórica con el campesinado y los pueblos étnicos, que han vivido la exclusión y el despojo, no se puede buscar seguir profundizando la concentración de la tierra en manos de unos pocos”.