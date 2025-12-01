Conozca la ‘Ruta Macondo: circuito Aracataca’, sitios que todo seguidor de Gabo debe visitar

Aracataca, el pueblo que vio nacer a Gabriel García Márquez, se convierte en un destino imprescindible para los amantes de la literatura con el lanzamiento oficial de la Ruta Macondo: circuito Aracataca. La iniciativa, presentada este 1 de diciembre en la Casa Museo Gabriel García Márquez, ofrece un recorrido por 17 lugares clave de la infancia del Nobel, entre los que se destacan la Casa Museo, la Escuela Montessori, el Teatro Olimpia, la Casa del Telegrafista, la Estación del Ferrocarril y el río Aracataca.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

“La Fundación Gabo quiere reafirmar su compromiso por Aracataca. Escogimos el tema del turismo literario, representado con la ‘Ruta Macondo: circuito Aracataca’. Es una manera de sembrar una semilla ética, creativa y productiva de la memoria de Gabo, su visión del mundo y sus historias”, afirmó Jaime Abello Banfi, director general de la Fundación Gabo, durante el evento.

La ruta, que se suma al primer circuito desarrollado en Getsemaní, Cartagena, busca mostrar cómo el contexto sociocultural, político y económico de Aracataca influyó en la sensibilidad narrativa de García Márquez. Además de los lugares históricos y monumentos, la guía incluye mapas ilustrados y materiales descargables de manera gratuita, diseñados para conectar a los visitantes con el mundo que inspiró obras como Cien años de soledad y El coronel no tiene quien le escriba.

Durante la jornada de lanzamiento, Iván Cárdenas, gerente de educación y ciudadanía de la Fundación Gabo, moderó la charla La magia del origen: nuevas experiencias de turismo literario en Aracataca, resaltando que la ruta ofrece “una especie de base común para comprender cómo Aracataca se relaciona hoy con la figura y el legado de García Márquez”.

¿Qué sitios se destacan en esta ruta?

Entre los sitios incluidos en la ruta destacan: la Casa Museo Gabriel García Márquez, la Calle Monseñor Espejo, la Plaza de Bolívar, la Iglesia de San José, la Casa del Telegrafista, el Teatro Olimpia, el Camellón 20 de Julio, la Escuela Montessori, la Estación del Ferrocarril, la Calle de los Turcos, el Parque Lineal Macondo, la Tumba de Melquíades, el Monumento a Remedios, la bella, el Monumento en el Puente de los Varados, y en la zona vecina de la Zona Bananera, Prado Sevilla y la Finca Macondo (Guacamayal).

LEA TAMBIÉN: Así se compara el salario mínimo de Colombia con el de otros países de Latinoamérica en 2025

Con esta iniciativa, la Fundación Gabo y CAF continúan consolidando la Ruta Macondo como un proyecto de turismo literario que pone en valor el patrimonio cultural y simbólico de los territorios que inspiraron al escritor, buscando posicionar a Aracataca como un referente literario y turístico en América Latina.