‘Luna del Río’ en el Gran Malecón será inaugurado este sábado 13 de diciembre: esto se sabe

La inauguración será a las 5:00 de la tarde y se espera que haya precios diferenciales.

La luna del río en Barranquilla

A las 5:00 de la tarde de este sábado será inaugurada la ‘Luna del Río’, el nuevo atractivo turístico del Gran Malecón, así lo confirmaron desde la Alcaldía de Barranquilla.

Se conoció que habrá precios diferenciales para el ingreso a este atractivo. Se busca que haya un precio diferente entre los días de semana que entre sábado y domingo.

“La luna del Río va a permitir que en esta ciudad lleguen 300 mil visitantes o 400 mil visitantes al año nuevos que no llegaban, y que van a llenar nuestros hoteles, van a llenar nuestros restaurantes, van a llenar nuestros centros comerciales y van a caminar muchísimo por nuestro Malecón”, dijo Char.

Expectativa en el sector turismo

Mario Muvdi, presidente de la Junta de Cotelco Atlántico, sostuvo que hay gran expectativa en el sector turismo debido a lo positivo que podría generar este nuevo atractivo de la ciudad.

“Todo lo que podamos hacer para atraer nuevos turistas es bienvenido. Estos turistas no solo llegarán a la ciudad, sino a los otros municipios”, dijo.

