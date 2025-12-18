Alcaldía dice que “hubo alcahuetería” con el ingreso de la pólvora al estadio de Medellín

Medellín

La secretaria de seguridad de Medellín manifestó que ya están analizando las grabaciones de las cámaras del estadio Atanasio Girardot para identificar quiénes ingresaron la inmensa cantidad de pólvora que se quemó en el escenario deportivo antes, durante y después de la final de la Copa Colombia disputada la noche del miércoles 17 de diciembre entre el Independiente Medellín y el Atlético Nacional, que dejó campeón al equipo verde.

Manuel Villa, jefe del despacho de Medellín, manifestó que pudo h aber existido negligencia en la logística del estadio y que, de identificar alguna anomalía, se procederá a imponer las medidas correspondientes.

“Frente al ingreso de pólvora en los próximos días, quizás hoy en la tarde o mañana, ustedes mismos van a ver los videos que nosotros vamos a hacer de conocimiento público, donde ustedes van a ver quién ingresó la pólvora, con ayuda de quién ingresaron la pólvora, cómo la ingresaron, porque también aquí es una sinvergüencería que los actores que hacen parte de la cultura del fútbol no se aprieten los pantalones y no decidan de una vez de qué lado están. Cuando ustedes vean los videos, van a darse cuenta de cómo esas fallas no fueron realmente fallas, fueron alcahueterías, fueron permisividades”, manifestó el señor Villa.

Agregó que las personas que permitieron ese ingreso serán denunciadas y deberán asumir las consecuencias de ese hecho.