Colombia reporta 185 casos de niños quemados por pólvora, un crecimiento del 9% frente al 2024
Coronel Joaquín Darío Medrano, Director de Protección y Servicios Especiales de la policía nacional, indicó que existen 158 decretos para la prohibición del uso de pólvora en 8 departamentos y 150 municipios. Además de eso, el uso en niños y niñas adolescentes está prohibido.
Colombia reporta 185 casos de niños quemados por pólvora, un crecimiento del 9% frente al 2024. Imagen de referencia vía Getty Images
El Coronel Joaquín Darío Medrano, director de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional, expresó su profunda preocupación por el aumento de niños lesionados por pólvora en el país. En una entrevista con 6AM de Caracol Radio, el Coronel Medrano reveló cifras alarmantes y destacó la importancia de la conciencia de los adultos para prevenir estos incidentes.
Noticia en desarrollo