Ataque terrorista en Cali deja dos policías fallecidos

AME2553. CALI (COLOMBIA), 25/04/2025.- Policías buscan evidencias en cercanías de un CAI (Comando de Atención Inmediata de Policía), luego de presentarse un atentado con explosivos este viernes en Cali (Colombia). EFE/ Ernesto Guzmán / Ernesto Guzmán ( EFE )

Se confirma que los dos policías víctimas de atentado en Cali fallecieron esta madrugada. La explosión ocurrió cerca del CAI de la Policía Nacional, en el barrio Mariano Ramos, en el sur oriente de la capital del valle.

El ataque fue, preliminarmente, contra una patrulla de la policía en el barrio Mariano Ramos, a la altura de la carrera 50 con Simón Bolívar, muy cerca a la escombrera.

De acuerdo con el alcalde de Cali, Alejandro Eder, la zona se encuentra acordonada, y el ataque se debe a la ola terrorista que ha afectado en los últimos meses a la ciudad. Sin embargo, los hechos son materia de investigación.

#ATENCION Se confirma que los dos policías víctimas de atentado en Cali fallecieron por la gravedad de las heridas. La explosión ocurrió cerca del CAI de la Policía Nacional, en el barrio Mariano Ramos, en el sur oriente de la capital del Valle. https://t.co/vwS5QSGs2p — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) December 16, 2025

“No tenemos ningún indicio, nosotros en este año no hemos visto ataques de este tipo por parte del ELN, pero tenemos que esperar, es demasiado reciente, debemos enfocarnos en la salud de los policías”, añade Éder.

Además, el alcalde insiste que el modus operandi fue similar al que se presentó en mayo en la ciudad de Cali; sin embargo, añade que: “No tenemos informe de más heridos, ellos son seres humanos, tienen padres y esposas. Es una tragedia (…) la zona es cerca al canal de la CBC donde hay una especie de escombrera, es alejada de la zona residencial".

Éder además añade que: “Ha sido un año difícil para Cali, la seguridad se está deteriorando e insistimos al gobierno que se debe priorizar la mejoría de la situación en la zona, es una tragedia que se estén asesinando colombianos”.