Luis Díaz habló sobre James Rodríguez en la Selección Colombia: “Es a quien admiramos”

James Rodriguez y Luis Díaz jugadores de la Selección Colombia en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial del 2026 / Getty Images / Eurasia Sport Images

Luis Díaz vive uno de sus mejores momentos en el cuadro alemán luego de haber sido elegido como el mejor jugador del equipo. Ante este buen momento en su club, espera mantener este gran nivel de cara a la Copa del Mundo del 2026 con la Selección Colombia, en la que conforma una de las mejores duplas con James Rodríguez.

El Mundial de Estado Unidos, México y Canadá, iniciará en 173 días y Colombia ya tiene definidos sus rivales en la fase de grupos. Para el extremo del Bayern Muchín, es fundamental contar con el capitán en la Tricolor, además aprovechó para destacar que con la experiencia del capitán ahora puede disfrutar más del fútbol.

¿Qué dijo Lucho Díaz sobre James Rodríguez?

En una entrevista realizada por el diario británico The Guardian, el guajiro habló sobre su relación con James Rodríguez, las expectativas que tiene de cara al próximo año con el equipo dirigido por Néstor Lorenzo y lo que será el duelo con la Selección de Portugal comandada por Cristiano Ronaldo.

“Es nuestro capitán, nuestro líder, y cada vez que viste la camiseta de Colombia se transforma. Siempre lo da todo por la selección cada vez que juega y es a quien admiramos. Además, está en una edad que le permite estar más tranquilo, feliz y disfrutar de la vida”, indicó Luis Fernando Díaz.

James Rodríguez cumplirá 35 años el 12 de julio del 2026 justo cuando esté jugando su tercera cita orbital, ante esto Lucho comentó, “No sé cuánto tiempo le queda, quiero disfrutarlo más. Lo quiero siempre con la selección. Así que para nosotros, la selección, para nuestra gente, él es el número 10. El capitán. Lo es todo para nosotros”.

En esta conversación con los medios de comunicación, el guajiro también aprovechó para hablar sobre lo que será el duelo con Portugal en el Mundial. Además, esta va a ser el tercer partido de Colombia en la fase de grupos.

“Va a ser increíble. Tienen a uno de los mejores jugadores del mundo: Cristiano Ronaldo. También tuve la oportunidad de jugar con Vitinha; ellos tienen a Bruno Fernandes. Será un partido muy disputado. Hemos demostrado que podemos jugar contra cualquier selección, así que obviamente buscaremos la victoria”, dijo Luis Díaz.