🔴EN VIVO | Heidenheim vs. Bayern Múnich por Bundesliga: siga HOY el regreso de Luis Díaz

<b>¡Lucho regresa a las canchas tras estar dos semanas por fuera! </b>El Bayern Múnich se enfrentará con Heidenheim por la jornada 15 de la Bundesliga a partir de las 11:30 a.m (hora Colombia), siendo este el último compromiso del año correspondiente al torneo alemán.<b>Le puede interesar:</b><a href="https://caracol.com.co/2025/12/20/luis-diaz-vuelve-a-ser-tema-de-conversacion-tras-lesion-a-hakimi/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/12/20/luis-diaz-vuelve-a-ser-tema-de-conversacion-tras-lesion-a-hakimi/"><b> Luis Díaz vuelve a ser tema de conversación tras lesión a Hakimi</b></a><b>Lucho se perdió tres compromisos con el Bayern Múnich</b>: dos correspondientes a la Champions League, debido a una sanción impuesta por la FIFA tras la expulsión sufrida en el partido ante el PSG, en el que cometió una fuerte falta sobre <b>Achraf Hakimi</b>, y uno más por la <b>Bundesliga</b> tras la acumulación de tarjetas amarillas.