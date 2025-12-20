Periodista argentino pide a Luis Díaz para el Real Madrid: “El mejor extremo izquierdo del planeta”

La temporada de Luis Díaz en el Bayern Múnich ha dado de qué hablar por su alto impacto y la contribución en goles y asistencias que ha generado. En 21 partidos ha marcado 12 goles y ha asistido en 7 oportunidades.

Para muchos, el colombiano es uno de los mejores extremos izquierdos del mundo en la actualidad, aunque otros lo catalogan en el primer lugar de ese escalafón. Incluso, a pesar de haber llegado hace poco más de seis meses al equipo alemán, ya lo piden para el Real Madrid como una solución a los problemas del equipo merengue.

“A Mbappé hay que ponerle a Lucho Díaz al lado”

El periodista argentino, Juan José Buscalia, dio una opinión que causó polémica en el programa Fútbol Total de DirecTV, pues manifestó que Real Madrid debería ir por el guajiro para ser complemento de Kylian Mbappé y no una competencia, como si lo puede ser Vinícius Júnior.

“¿Sabes qué regalo tiene que pedir Xabi Alonso para Navidad? Ya lo tiene que pedir", inició diciendo poniendo expectativa. “28 años. A seis meses de hacer un gran mundial. El extremo izquierdo en mejor estado de forma en el fútbol mundial. Campeón con Porto, campeón con Liverpool, figura determinante del Bayern”, continuó dando pistas de su candidato.

“Yo pediría el mejor extremo izquierdo del planeta, Lucho Díaz. Te soluciona todo, no para de sacarse rivales de encima. Se va a cansar de hacer goles. Se acaba el problema”, añadió.

Luego concluyó con que a Mbappé hay que dejarlo de delantero centro y Lucho sería quien lo asista. “Mbappé, déjalo de 9, fue Bota de Oro y por ahí va a ser Balón de Oro. Poner un tipo que lo asista, que no compita con Mbappé. Mbappé es el mejor centro delantero del planeta, sí. Ponéle a Lucho Díaz al lado”.

Si bien manifestó su deseo, parece casi imposible que el Bayern deje salir al jugador de la Selección Colombia apenas unos meses de su llegada y teniendo en cuenta su importancia. Además, el Real Madrid cuenta en esa posición con el brasileño Vinícius y en los planes tampoco está su marcha por lo menos en el mercado de invierno.

Real Madrid marcha en el segundo puesto de la Liga de España a cuatro puntos de diferencia con respecto al Barcelona. En Champions se ubican en el séptimo puesto y el rendimiento bajo el mando de Xabi Alonso ha dejado dudas, lo que a su vez ha traído críticas para el técnico español. Mbappé, por su parte, es el goleador europeo de la temporada con 28 goles en 23 partidos.