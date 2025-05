Distrito descarta nuevo cobro de Valorización y se enfoca en entrega de obras

Bogotá

El Gobierno Distrital, a través del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), aclaró que no está trabajando ni contempla un nuevo cobro de Valorización en Bogotá. La prioridad actual, según el director del IDU, Orlando Molano, es cumplir con los compromisos adquiridos y entregar las obras que fueron recibidas con retrasos al inicio de esta administración.

“Desde el Gobierno Distrital y el Instituto de Desarrollo Urbano NO tenemos previsto un nuevo cobro de Valorización. Hasta tanto no se recupere la confianza y legitimidad, no vamos a usar esta herramienta”, afirmó Molano.

Compromiso con la ejecución de 19 obras

En enero de 2024, la actual administración recibió 19 proyectos de Valorización, varios de ellos estancados o con serios retrasos. El compromiso del alcalde Carlos Fernando Galán, según el IDU, es dejar en funcionamiento 15 de esas obras y las cuatro restantes contratadas o en ejecución.

Hasta ahora, se han entregado tres obras completas:

La extensión de la avenida Boyacá entre calles 170 y 183

El Canal Córdoba

La avenida La Sirena

También hay entregas parciales en puntos clave, como los puentes de la avenida Boyacá con calle 127 y segmentos viales en zonas industriales de Puente Aranda.

Un tema que volvió al debate público

La declaración del IDU también se dio luego de que el concejal Daniel Briceño revelara que la administración de Galán estaría planeando un cobro de valorización por cerca de 2 billones de pesos para financiar la primera línea del metro. La afirmación generó confusión, por lo que el Distrito decidió aclarar que, por ahora, no se contempla ninguna nueva contribución. Sin embargo, la Administración ha sido enfática en que antes de pensar en nuevos cobros, se debe responderle a la ciudadanía con hechos: obras terminadas y en funcionamiento.