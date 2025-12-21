Así funcionaba la red que mediante venta de facturas falsas simuló operaciones por 843.000 millones

Bogotá

Indicaron desde la Fiscalía General de la Nación que, a través de un fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales, se judicializó a seis personas presuntamente responsables de constituir 185 sociedades de papel para que empresas del sector real se apropiaran del impuesto a las ventas recaudado y redujeran la base gravable de la renta, esto en perjuicio del Estado en una cuantía que puede superar los 155.000 millones de pesos.

Los procesados figuraban como socios o representantes legales de dichas sociedades, así se habrían concertado para constituir empresas de fachada con diversos objetos sociales, a pesar de no contar con capacidad económica, logística, recurso humano, ni operativo para sustentar las operaciones que detectó la Fiscalía. La investigación determinó que entre 2012 y 2022 esta red criminal y sus integrantes habrían simulado millonarias operaciones comerciales.

Con apoyo de servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) adscritos a la Dirección Especializada de Investigaciones Financieras y aplicando el Modelo Único de Investigación Financiera (MUIF), se determinó que a través de estas sociedades se habrían realizado operaciones de comercio inexistentes que superarían los 843.164’577.003 de pesos.

Estas personas fueron capturadas durante diligencias de registro y allanamiento adelantadas en Bogotá y Casanare. La Fiscalía les imputó, según sus posibles responsabilidades individuales, los delitos de concierto para delinquir con fines de enriquecimiento ilícito, enriquecimiento ilícito de particulares en favor de terceros y lavado de activos.

Además, de manera simultánea, uno de los indiciados Jairo Bernal, entre 2014 a 2025, al parecer, administró, custodió y transformó recursos por más de 21.744’555.548 de pesos, suma a la cual le dio apariencia de legalidad mediante movimientos en el sistema financiero.