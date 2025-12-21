Así funcionaba la red que mediante venta de facturas falsas simuló operaciones por 843.000 millones
Los seis integrantes de esta organización fueron judicializados después de que se les comprobara la constitución de 185 sociedades de papel.
Bogotá
Indicaron desde la Fiscalía General de la Nación que, a través de un fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales, se judicializó a seis personas presuntamente responsables de constituir 185 sociedades de papel para que empresas del sector real se apropiaran del impuesto a las ventas recaudado y redujeran la base gravable de la renta, esto en perjuicio del Estado en una cuantía que puede superar los 155.000 millones de pesos.
Los procesados figuraban como socios o representantes legales de dichas sociedades, así se habrían concertado para constituir empresas de fachada con diversos objetos sociales, a pesar de no contar con capacidad económica, logística, recurso humano, ni operativo para sustentar las operaciones que detectó la Fiscalía. La investigación determinó que entre 2012 y 2022 esta red criminal y sus integrantes habrían simulado millonarias operaciones comerciales.
Con apoyo de servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) adscritos a la Dirección Especializada de Investigaciones Financieras y aplicando el Modelo Único de Investigación Financiera (MUIF), se determinó que a través de estas sociedades se habrían realizado operaciones de comercio inexistentes que superarían los 843.164’577.003 de pesos.
Estas personas fueron capturadas durante diligencias de registro y allanamiento adelantadas en Bogotá y Casanare. La Fiscalía les imputó, según sus posibles responsabilidades individuales, los delitos de concierto para delinquir con fines de enriquecimiento ilícito, enriquecimiento ilícito de particulares en favor de terceros y lavado de activos.
Además, de manera simultánea, uno de los indiciados Jairo Bernal, entre 2014 a 2025, al parecer, administró, custodió y transformó recursos por más de 21.744’555.548 de pesos, suma a la cual le dio apariencia de legalidad mediante movimientos en el sistema financiero.