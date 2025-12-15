Tribunal vincula a anticorrupción de Fiscalía en tutela contra fiscal que habría engavetado proceso

Tribunal vincula a anticorrupción de la Fiscalía en tutela contra fiscal que habría engavetado proceso

TRIBUNAL VINCULA A ANTICORRUPCIÓN DE LA FISCALÍA EN TUTELA CONTRA FISCAL QUE HABRÍA ENGAVETADO PROCESO

Caracol Radio conoció que el Tribunal Superior de Bogotá, admitió para su estudio la tutela que interpuso el abogado Jhonny Mercado González, en contra de la Fiscalía 35 Especializada de Delitos Contra la Administración Pública.

Esa tutela fue remitida desde el Tribunal de Barranquilla al Tribunal de Bogotá y en el auto de admisión el magistrado advierte la necesidad de vincular a la Dirección de la Fiscalía Nacional Especializada Contra la Corrupción.

Se trata del caso en contra de los empresarios Rafael Antonio Matera Lajud, Alfredo Enrique Matera Sabbagh, Enrique Alfredo Pérez Matera y otros, quienes fueron denunciados por posibles falsa denuncia.

El demandante alegó que la Fiscalía no ha decretado archivo, no ha formulado imputación y no ha realizado actividad investigativa desde hace más de año y medio. La respuesta del fiscal a la posible víctima fue vía correo advirtiendo que tenía más de 1.300 procesos pr atender y que debía esperar.

“Las víctimas vemos con suma preocupación que los procesos contra Rafael Matera no producen ningún resultado de parte de la Fiscalía, muy a pesar de las pruebas que lo incriminan, y así lo hizo ver el Honorable Tribunal Superior de Bogotá Sala Penal en auto de fecha 9 diciembre de 2025, en el que no sólo admite la tutela interpuesta por el suscrito, sino que advierte sobre necesidad de vincular a la Dirección Nacional Especializada Contra la Corrupción”, indicó el demandante.

La semana pasada informamos que el exmagistrado Gustavo Roa Avendaño, de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla, denunció al empresario Rafael Matera, por los delitos de falso testimonio, falsa denuncia, injuria y fraude procesal y por presuntamente abusar de la administración de justicia. Ninguno de los dos casos no avanza en la Fiscalía.

En varias compulsas de copias a la Fiscalía y según testimonios de exjefes paramilitares, así como el testimonio del exsenador Álvaro Ashton, ante la JEP, se señala al empresario Rafael Matera, de presuntamente haber sido un financiador de las extintas AUC.