¿Quién es el nuevo director de la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía?

Pasto-Nariño

Se trata del abogado nariñense, Nelson Andrés Escobar López, quien tomó posesión del cargo ante la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón.

La Unidad a la que llega el funcionario es la encargada del desmantelamiento de las organizaciones criminales y de adelantar las investigaciones relacionadas con crímenes de líderes sociales, defensores de derechos humanos y firmantes de paz.

El nuevo director de la Unidad Especial de Investigación- UEI fue elegido de una terna enviada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y estará en el cargo por un periodo de cuatro años.

Entre otras funciones tendrá que asumir la orientación de una metodología que permita identificar casos y asociarlos, analizar contextos, examinar fenómenos políticos y sociales que suceden en los territorios y que afectan la población, entendiendo mejor sus afectaciones y aplicando modelos de enfoque diferencial.

Escobar es Abogado de la Universidad de Nariño, con especializaciones en Derecho Administrativo, Contencioso Administrativo y Procesal Penal de las universidades Nacional, Nariño y Externado de Colombia.

Su trayectoria profesional está concentrada en la Rama Judicial. Inició como secretario del Juzgado Civil Municipal de La Unión (Nariño), en 2004. Luego fue juez promiscuo municipal de Mocoa (Putumayo), juez promiscuo del circuito en Puerto Asís (Putumayo) y juez penal municipal ambulante de Pasto (Nariño). En 2012, se vinculó a la Fiscalía General de la Nación. Desde entonces se ha desempeñado como fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, director de la Seccional de Nariño (2017-2019), fiscal especializado de crimen organizado (2019-2024), director de la Seccional de Cauca y recientemente como director especializado contra las Organizaciones Criminales