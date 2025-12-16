Denuncian constante abandono animal en el Terminal de Transportes de Duitama

Una grave problemática de abandono animal fue denunciada en el municipio de Duitama, luego de que se alertara sobre la presencia de cerca de 20 perros que permanecen en el terminal de transportes.

De acuerdo con la denuncia, esta situación se viene registrando desde hace varios meses, cuando algunas personas llegan al lugar y abandonan allí a sus mascotas sin asumir ninguna responsabilidad, lo que ha generado preocupación entre animalistas y la comunidad por las condiciones de bienestar y seguridad de los animales.

Desde organizaciones defensoras de animales se indicó que el fenómeno se ha vuelto recurrente, incluso durante jornadas de atención realizadas en el sector.

“En una reciente actividad de baño, alimentación y desparasitación, se evidenció la llegada de un nuevo perro abandonado, lo que confirma que el problema continúa presentándose con frecuencia en esta zona del municipio”. Dijo Ana Milena González, integrante de la fundación Sumer Pet Social.

Los colectivos animalistas hicieron un llamado a la Administración Municipal para que se adelanten campañas de sensibilización contra el abandono animal, especialmente en temporadas como diciembre, cuando aumenta la entrega de mascotas como regalos.

Advirtieron que perros y gatos no deben ser tratados como objetos, ya que muchas veces son abandonados cuando crecen o dejan de ser considerados atractivos por sus dueños.

Asimismo, señalaron que esta problemática no solo se registra en el terminal de transportes, sino también en otros sectores de Duitama, por lo que consideran necesaria una intervención institucional integral que permita prevenir nuevos casos de abandono.

Como respuesta a la situación, integrantes de fundaciones y grupos sociales realizaron una protesta pacífica en el terminal, acompañada de jornadas de atención para los animales, con el objetivo de visibilizar el problema y aportar soluciones desde la comunidad.

Durante estas actividades se brindó atención básica a los perros que permanecen en el lugar.

“Queremos hacer un llamado a la administración municipal frente a la constantes campañas de sensibilización, que no se regalen animalitos en estas temporadas, está comprobado que la mayoría de los que son abandonados, han sido ”regalos" de navidad”. Afirmó Ana Milena.

Actualmente, una comerciante del terminal ha asumido el cuidado diario de los animales, garantizando su alimentación y bienestar, aunque ha enfrentado dificultades debido a solicitudes para retirar las casetas improvisadas que les sirven de refugio.

Los animalistas destacaron que, pese a las limitaciones, los perros se encuentran en buen estado de salud general, aunque uno de ellos, de avanzada edad, requiere atención veterinaria especializada.

Finalmente, se solicitó el acompañamiento de la Secretaría de Salud y de la administración del terminal, ya que, aunque existe comunicación con la gerencia, aseguran que hasta el momento no se ha planteado una solución integral que permita atender de fondo el abandono recurrente de animales en este punto del municipio.