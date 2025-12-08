Terminal de Neiva activa plan especial para atender temporada de alta demanda

Neiva

La Terminal de Transportes de Neiva puso en marcha el Plan de Mando Unificado para coordinar con las 26 empresas vinculadas la operación durante la temporada de alta demanda. Este plan definió acciones para garantizar disponibilidad del parque automotor, mejorar tiempos de despacho y atender el incremento de viajeros previsto para fin de año. La temporada inicia el 10 de diciembre y se extenderá hasta el 15 de enero del 2026. El objetivo es asegurar una operación organizada, segura y eficiente.

Según la gerencia, aunque el número exacto de vehículos disponibles lo determinan directamente las empresas, ya se han firmado convenios de colaboración con varias de ellas para reforzar la oferta. Durante el año anterior se movilizaron 276.303 pasajeros y se despacharon 28.518 vehículos. La meta para este 2025–2026 es aumentar esas cifras en al menos un 2%. Las autoridades esperan que el flujo de usuarios supere los registros del año pasado, considerando el comportamiento del sector.

Según Ana María Bermúdez, jefe operativa, comento que “la terminal señaló que continúa trabajando en conjunto con la Policía, DITRA y la Secretaría de Movilidad para enfrentar el transporte ilegal, el revoleo y el pregoneo. Se han desarrollado operativos permanentes y aplicados comparendos a vehículos que prestan el servicio sin autorización. Dentro de las instalaciones opera una estación de policía 24/7, lo que ha permitido fortalecer el control y la vigilancia. La meta es reducir al máximo los riesgos para los usuarios”.

La problemática que más preocupa en esta temporada sigue siendo la informalidad en el transporte, que genera pérdida de ingresos y pone en riesgo la seguridad de los viajeros. La venta de la tasa de uso representa entre el 60 y el 70% de los ingresos de la terminal, por lo que se adelantan revisiones con las empresas para identificar vehículos que han disminuido su operación. La gerencia también recordó que la tasa de uso es el documento legal que certifica que un vehículo sale de manera autorizada, segura y con todos los requisitos establecidos por la terminal.