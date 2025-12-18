Navidad y Año Nuevo: Ministerio de Transporte anuncia medidas ante la gran movilización de vehículos

Durante esta época de Navidad y Año Nuevo, el Ministerio de Transporte informó que se van a movilizar 3.5 millones de viajeros durante el 24 de diciembre 2025 y para el 31 alrededor de 4 millones de vehículos. Por este motivo, la Ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, anunció que aumentarán los controles en los terminales de transporte, así como controles a los vehículos colectivos de servicio público, tanto especial como los buses urbanos.

“Tenemos que tener acciones contundentes que permitan que la gente adopte medidas para proteger la vida. No más exceso de velocidad, no más mezcla de alcohol y conducción. Tenemos y estamos en esa tarea de aumentar los controles a los vehículos y en los terminales, para garantizar que en esta época de tanto viaje de las familias los buses que estén prestando estos servicios estén en buenas condiciones y les den garantías a los pasajeros.”, agregó la Ministra de Transporte.

Precauciones a las horas de realizar estos viajes

De acuerdo con lo mencionado por la Ministra, la mayor siniestralidad está asociada a las motocicletas, por esta razón, hizo el llamado para que se protejan estos actores más vulnerables.

“ Debemos actuar de manera seria. No puede ser que en un país exista la obligatoriedad del casco, pero en medio de Colombia no se usa un casco, los efectos de la falta de ese tipo de medidas se están viendo en indicadores. No queremos más motociclistas fallecidos en siniestros viales”, añadió la Ministra.

“No podemos mantener, y sobre todo unos actores tan vulnerables como están siendo los motociclistas, quienes mueren más en esos siniestros viales, los hombres jóvenes entre 25 y 35 años y las mujeres que van como acompañantes, como parrilleras. Démosle un mensaje a la sociedad, esta sociedad, sus alcaldes, y alcaldesas, sus gobernadores cuidan la vida de los jóvenes de 25 a 35 años y de las mujeres”, finalizó explicando la Ministra de Transporte, María Fernanda Rojas.