Premier League HOY: tabla de posiciones actualizada con las victorias de Liverpool y Manchester City

¡Imperdible jornada sabatina en la Premier League! Este 20 de diciembre comenzó la fecha 17 del campeonato inglés. El partidazo del día lo protagonizaron Tottenham vs. Liverpool, así como tuvieron actividad los líderes Arsenal, Chelsea y Manchester City.

Tottenham 1-2 Liverpool

El duelo que se llevó todas las miradas se disputó en Londres. Tottenham no logró hacer valer su localía y terminó cayendo por un marcador de 1-2 con Liverpool.

Las anotaciones de los Reds llegaron por intermedio de Isak y Ekitike, mientras que el descuento local lo consiguió Richarlison. Adicionalmente, Xavi Simons y Cuti Romero fueron expulsados en el elenco londinense.

Manchester City 3-0 West Ham

En cuanto a los líderes, el Manchester City hizo la tarea y goleó por 3-0 al West Ham, gracias a los tantos de Haaland por duplicado (rompió un récord de Cristiano Ronaldo) y Reijnders.

Con este resultado, los de Pep Guardiola le arrebataron el primer lugar al Arsenal, que jugaba a segunda hora con el Everton.

Newcastle 2-2 Chelsea

La gran sorpresa se produjo en el mítico St. James’ Park. El Chelsea terminó salvando un agónico empate a dos (2-2) en casa del Newcastle, aunque esto le impidió mantenerse como perseguidor de los punteros.

Woltemade marcó un doblete en apenas 20 minutos e ilusionó al dueño de casa, pero en la segunda parte James y Joao Pedro decretaron la paridad definitiva.

Tabla de posiciones actualizada de la Premier League

Resultados de la jornada en Premier League

