Haaland supera los goles de Cristiano en Premier League con impresionante registro

Manchester City vuelve a ser candidato para ganar la Premier League con su reciente victoria ante West Ham, por la fecha 17 del fútbol inglés, en la que volvió a ganar por más de tres goles en el Etihad Stadium. En ese importante juego, Erling Haaland fue el protagonista marcando doblete para que su equipo llegará a los 37 puntos.

El noruego también fue el encargado de abrir el marcador a los 5′ minutos, marcando así el rumbo del juego para los dirigidos por Pep Guardiola. Antes de que finalizará la primera mitad, el City ya ganada 2-0, luego de que Haaland asistiera a Tijjani Reijnders, para que pusiera el segundo gol de la noche sobre el minuto 38′ de juego.

Le podría interesar: Gigantes de la Premier League se pelean por Daniel Muñoz: se supo lo último sobre su futuro

Para cerrar la noche con broche de oro, entre Savinho y Haaland volvieron a vencer la defensa del West Ham, para qué llegará el tercer gol del androide que con un solo toque envió el balón al fondo de la red. Con este nuevo triunfo, el Manchester City suma su séptimo partido consecutivo ganando.

¡UNO MÁS DEL ANDROIDE! Doblete de Haaland y 3-0 de Manchester City ante West Ham



📺 Mirá la Premier League por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/yfe6UCI3oa — SportsCenter (@SC_ESPN) December 20, 2025

¿Cuál fue el récord que superó Erling Haaland?

Con estas dos anotaciones del noruego, no solo le dio el triunfo a su equipo, sino que a su vez venció un histórico récord de goleadores en el fútbol inglés. En esta temporada, Haaland ya suma 19 goles en 17 partidos en de liga, pero realmente asombroso es que llegó a 104 goles en 114 juegos en la Premier League, un tanto más que Cristiano Ronaldo, quien había anotado 103 goles en 236 partidos. Es decir, que el androide lo hizo en 122 juegos menos que el astro portugués.

Lea también: Luis Díaz palpita duelo ante Portugal: “Tienen a uno de los mejores del mundo, Cristiano Ronaldo”

De este modo, la tabla de goleadores de la mejor liga del mundo, sigue siendo liderada por el histórico delantero inglés Alan Shearer, con 260 anotaciones, en la segunda posición aparece Harry Kane con 213 goles y cerrando el podio está Wayne Rooney con 208. Haaland se ubica en la casilla 33 con los 104 goles alcanzados hoy, seguido por Cristiano Ronaldo con 103 anotaciones que hizo vistiendo la camisa del Manchester United.