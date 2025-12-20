VIDEO | Jhon Durán marca golazo en triunfo de Fenerbahce por la Liga de Turquía

Jhon Durán se reencontró con el gol en Turquía. El delantero colombiano fue titular en el partido por la fecha 17 de la Liga ante el Eyupspor y contribuyó con una anotación para el triunfo debpor 0-3, con el que alcanzan de manera parcial la cima del campeonato.

Los dos primeros goles del encuentro los marcaron Anderson Talisca (27′) y Marco Asensio (34′). Ya en el segundo tiempo, Asensio envió un balón al área a media altura que supo controlar Durán en dos tiempos para eludir al rival y luego quedar de cara al arco para definir con tranquilidad al minuto 75 y poner así el 0-3 final.

Esta fue la cuarta anotación del colombiano con la camiseta del Fenerbahce en 15 partidos jugados por todas las competencias, de los cuales en 8 ha sido titular. Además, cuenta con 2 asistencias.

En el último partido que había disputado, Durán se había retirado con una supuesta molestia física, pero tal situación se descartó y pudo estar habilitado para el duelo contra Eyupspor. Ahora inicia la preparación para el juego por la Copa de Turquía contra Besiktas, el cual tendrá lugar el 23 de diciembre y con la que cerrarán el año.

La reacción del presidente de Fenerbahce al gol de Durán

En las redes del club, publicaron una foto del presidente de la institución, Sadettin Saran, en el que se ve emocionado por el gol del colombiano. Vale la pena resaltar que lo ha respaldado desde su llegada al club y hace poco le dio un consejo.

“Es natural que quieras jugar. Sin embargo, debes controlar tu temperamento, de lo contrario perjudicarás al equipo. Tienes que mantener la calma”, expresó luego de hacer viral una imagen del antioqueño saliendo molesto del campo de juego.