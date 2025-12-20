Luis Díaz vuelve a ser tema de conversación tras lesión a Hakimi

Luis Díaz en el momento de la falta a Hakimi en juego por Champions League / Getty Images / picture alliance

El capitán y jugador estrella de la selección marroquí, Achraf Hakimi, se ha recuperado de una lesión en el tobillo y podrá jugar en la Copa Africana de Naciones, aunque es posible que no participe en el primer partido contra la selección de Comoras, según anunció el entrenador Walid Regragui este sábado (20).

“Tomaré la decisión mañana (domingo), pero se ha recuperado muy bien. La lesión no fue sencilla”, dijo Regragui a los periodistas en vísperas del partido inaugural del torneo.

“Está listo para ser titular, pero quizá no juegue”, añadió el entrenador.

El lateral derecho del París Saint-Germain, elegido Jugador Africano del Año, se lesionó el tobillo izquierdo en un partido de la Liga de Campeones contra el Bayern de Múnich, el 4 de noviembre, tras una dura entrada del colombiano Luis Díaz.

“Me siento bien. Estoy siguiendo el programa que el equipo médico y el entrenador han preparado para mí”, declaró Hakimi este sábado.

Marruecos, el país anfitrión que espera volver a ganar la Copa Africana de Naciones por primera vez desde 1976, se enfrentará a Mali y Zambia en el Grupo A.

En la Copa del Mundo de 2026, la selección marroquí será el primer rival de Brasil en el Grupo C, en el que también se encuentran Escocia y Haití.

Vale la pena mencionar que a Luis Díaz, quien se fue expulsado en ese encuentro, le dieron inicialmente una suspensión de tres partidos, pero esta fue reducida a dos y ya los cumplió ante el Arsenal y el Sporting de Lisboa. Por Liga de Campeones, Bayern volverá a jugar el 21 de enero ante Union Saint-Gilloise.