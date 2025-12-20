Guardiola se sinceró sobre su posible salida del Manchester City ¿Ya hay reemplazo?

Pep Guardiola, técnico del Manchester City, zanjó este viernes los rumores sobre su posible salida del club el próximo verano y dijo que no hay conversaciones sobre ello.

El futuro del técnico español ha estado puesto en duda por la prensa inglesa, que ha situado a Enzo Maresca, ahora en el Chelsea, como su posible sucesor en el cargo.

“Siempre me preguntan lo mismo y sabemos que tarde o temprano me iré del Manchester City. Me quedan 18 meses de contrato y estoy contento con la progresión del equipo. La misma pregunta llega todas las temporadas en algún momento. Lo que tenga que pasar, pasará”, dijo Guardiola.

“No hay conversaciones sobre ello. Fin del tema. No voy a estar aquí para siempre, pero lo que tenga que pasar, pasará. El club tiene que estar preparado para cuando ocurra, pero no es un tema sobre la mesa ahora mismo”, agregó.

Guardiola renovó el año pasado su contrato con el City hasta el verano de 2027 y ya confirmó hace meses que su plan es tomarse un descanso una vez que deje el club inglés, con el que lo ha ganado todo desde que llegó en 2016.

Maresca también habló del supuesto vínculo

Durante una comparecencia en rueda de prensa, el técnico italiano le puso freno a las noticias publicadas por la prensa inglesa en las últimas horas que lo relacionan con el City.

“No me afecta para nada porque sé que es 100 % especulación y en este momento no tengo tiempo para estas cosas”, dijo Maresca.

“Lo primero de todo porque tengo contrato con el Chelsea hasta 2029 y mi mente está en este club y estoy orgulloso de estar aquí, pero de nuevo, es sólo especulación. Hace una semana estuve en Italia y pasó lo mismo con la Juventus, así que no le presto atención porque sé que no es verdad”, indicó.