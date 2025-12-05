Bogotá levantará el pico y placa el 26 de diciembre y 2 de enero, confirmó el alcalde Galán

El alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán anunció que la ciudad no tendrán la medida de pico y placa durante dos días, esto para ayudar a que las personas puedan avanzar y realizar sus recorridos, especialmente para las salidas de viaje.

Según el alcalde, el viernes 26 de Diciembre y el viernes 2 de enero la medida no estará vigente, sin embargo el resto de diciembre y de enero la medida seguirá con normalidad. Desde la secretaría de Movilidad se establecerán controles para que la movilidad durante los días de levantamiento de la medida fluya sin inconvenientes.

Además de la decisión de levantar dos días la medida de pico y placa, la secretaria de movilidad recordó que la medida de pico y placa regional durante los festivos de diciembre se mantiene sin modificaciones.

