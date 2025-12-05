¿Cómo quedó el pico y placa para motos? 20 municipios con restricción: horario y multas por incumplirlo

Un decreto recientemente aprobado establece un sistema integrado de pico y placa para los motociclistas, cuatrimotos y motocarros que transitan por vías secundarias, terciarias y carreteras de carácter departamental.

La restricción entrará en vigor de forma obligatoria en enero de 2026, con el propósito de homogeneizar restricciones que antes operaban de manera fragmentada en distintos municipios.

La autoridad encargada de la movilidad explicó que el crecimiento acelerado de motos y motocarros en los últimos años ha incidido directamente en el aumento de infracciones y accidentes en corredores departamentales. De acuerdo con la entidad, este tipo de vehículos ha concentrado la mayoría de los siniestros recientes, lo que derivó en la necesidad de adoptar una regulación más estricta y uniforme.

¿Cuándo comenzarán a imponerse comparendos por el nuevo pico y placa?

El acto administrativo fija un mes de pedagogía desde el 1 hasta el 31 de diciembre de 2025, durante el cual no se aplicarán sanciones por esta infracción. Esta etapa se realizará en un grupo de 20 municipios del departamento del Atlántico.

Entre tanto, tres localidades con normativas propias no harán parte del plan pedagógico.

Cómo quedó el pico y placa para motos: Horarios del pico y placa

La medida establece una franja diurna que operará de lunes a viernes, entre las 8:00 a. m. y las 11:59 p. m., rotando conforme al último número de la placa:

Lunes: placas terminadas en 1 y 2

Martes: placas terminadas en 3 y 4

Miércoles: placas terminadas en 5 y 6

Jueves: placas terminadas en 7 y 8

Viernes: placas terminadas en 9 y 0

Este esquema aplicará únicamente en las vías secundarias, terciarias y carreteras administradas por autoridades departamentales. Las rutas nacionales o bajo jurisdicción diferente solo adoptarán la medida si existe un convenio previo.

Restricción nocturna los fines de semana

Además del pico y placa tradicional, el decreto incorpora una limitación nocturna que operará desde la etapa pedagógica. La prohibición se extenderá de 11:00 p. m. a 4:00 a. m. los viernes, sábados, domingos y festivos. Durante ese horario, la circulación de motocicletas, cuatrimotos y motocarros estará restringida, salvo para quienes se encuentren en las excepciones definidas.

Municipios en los que aplica el pico y placa

La regulación tendrá alcance en la mayoría de las poblaciones del territorio, entre ellas Galapa, Baranoa, Malambo, Palmar de Varela, Ponedera, Puerto Colombia, Sabanalarga, Santo Tomás, Tubará y otras más. Tres municipios quedarán excluidos debido a que cuentan con sus propias reglas de tránsito.

La autoridad departamental anunció que continuará con mesas de trabajo para evaluar el impacto del esquema y realizar los ajustes necesarios antes de su implementación total en enero de 2026.

Multas por incumplir el pico y placa

La normativa establece que el incumplimiento de cualquiera de las restricciones dará pie a las sanciones contempladas en el Código Nacional de Tránsito. Entre ellas se destaca:

Multa equivalente a quince salarios mínimos diarios legales vigentes, que para 2025 corresponde a $711.750.

Inmovilización del vehículo por un día.

Los procedimientos serán efectuados exclusivamente por agentes del organismo departamental de tránsito.

Vehículos y usuarios exceptuados del pico y placa

El decreto incorpora un amplio listado de excepciones orientadas a garantizar la movilidad de quienes desempeñan actividades esenciales. Entre los autorizados se encuentran:

Personal de seguridad del Estado y escoltas

Fuerzas militares y entes de investigación judicial

Profesionales de la salud en servicio

Vehículos de emergencia y transporte certificado de personas con discapacidad

Supervisores de vigilancia privada

Operarios de mensajería plenamente identificados

Empresas de servicios públicos en labores operativas

Medios de comunicación con distintivos visibles

Automotores asignados por la UNP



