Plan Navidad 2025: medidas de movilidad y pico y placa para las fiestas de fin de año

Con motivo de las fiestas de Navidad y de fin de año, muchos ciudadanos se movilizarán por las vías de Colombia para celebrar estas festividades en diferentes puntos a nivel nacional. En el caso de Bogotá, las autoridades comienzan a preparar las medidas pertinentes para garantizar una movilidad segura en los diferentes corredores.

En entrevista para 6AM, Claudia Díaz, secretaria distrital de Movilidad, se refirió a las acciones que realizarán las autoridades en Bogotá frente al plan éxodo y el plan retorno que se llevará a cabo en la recta final del 2025: “A partir de este viernes, se viene el Plan Éxodo y Retorno para los próximos fines de semana hasta llegar al Puente de Reyes, donde se espera una alta movilización de vehículos para salir o para ingresar a la ciudad”, manifestó.

¿Cómo funcionará el Pico y Placa en Bogotá para el fin de año?

La secretaria de Movilidad también se refirió al funcionamiento del Pico y Placa en Bogotá y las excepciones que tendrá durante las fiestas de Navidad y de Año Nuevo: “El 26 de diciembre y el 2 de enero se levantará la restricción para vehículos particulares teniendo en cuenta que vienen después de dos festivos y que luego sigue el fin de semana”, precisó.

Por otra parte, la funcionaria también señaló que para el lunes 12 de enero habrá Pico y Placa regional con las mismas medidas que aplican en cada puente festivo para garantizar un correcto flujo de vehículos en los nueve corredores de salida e ingreso a Bogotá.

En ese orden de ideas, los vehículos que finalicen con una placa par podrán ingresar a la ciudad entre las 12:00 del mediodía y las 4:00 de la tarde. Mientras que aquellos con placa impar lo podrán hacer desde las 4:00 p.m. hasta las 8:00 p.m.

¿Qué cambios tendrá el Pico y Placa solidario?

Otra de las novedades que tendrá la movilidad en Bogotá para el año 2026 son las tarifas del Pico y Placa solidario: “El valor del factor municipio pasará a ser del 20% al 50%, dependiendo de las características del vehículo y si está matriculado fuera de Bogotá”, explicó Díaz.

Asimismo, las autoridades distritales evaluaron la implementación del Pico y Placa regional para el primer semestre del 2026. Sin embargo, la secretaria de Movilidad enfatizó que por el momento no se anunciará esta medida.

El Distrito proyecta el ingreso de más de 860.000 vehículos durante este fin de semana en el inicio del Plan Éxodo, así como la salida de otros 870.000 por los corredores viales de Bogotá.