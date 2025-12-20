Legalizan captura de exministros Bonilla y Velasco por saqueo a la UNGRD

Los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla; y del Interior, Luis Fernando Velasco, capturados por el saqueo a la UNGRD y el INVIAS. Ordenó su reclusión especial en la cárcel La Picota.

Una magistrada del Tribunal Superior de Bogotá legalizó las capturas de los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla; y del Interior, Luis Fernando Velasco, investigados por el saqueo a la UNGRD y el INVIAS. Ordenó su reclusión especial en la cárcel La Picota.

Las capturas se hicieron anoche por los delitos de concierto para delinquir agravado; cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos.

En el caso de Bonilla, fue capturado en una de las salas del Tribunal Superior, una vez terminó la audiencia de medida de aseguramiento. Y frente al exministro Velasco, él se entregó en una de las instalaciones del INPEC en Cali.

El rol de Bonilla y Velasco.

Los exfuncionarios son señalados de convocar y asistir a reuniones, dar órdenes, direccionar de manera irregular y realizar seguimiento para que proyectos de inversión en el Instituto Nacional de Vías (Invias) y en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) fueran asignados a determinados un grupo de congresistas, a cambio de su voto para respaldar diferentes iniciativas y reformas de interés del gobierno como la reforma a la salud y pensional.

Inicialmente, entre junio y septiembre de 2023, los exministros, presuntamente, intervinieron indebidamente en 79 contratos (74 en Invias y 5 en Ungrd), por un valor superior a los $612 mil millones. Siete de esos contratos se concretaron y fueron orientados de acuerdo con sus intereses.

Luego, entre septiembre, diciembre de 2023 y febrero de 2024, intercedieron en tres contratos de UNGRD que tenían como objeto la mitigación y atención de emergencias en Saravena (Arauca), Cotorra (Córdoba) y el corregimiento El Salado en Carmen de Bolívar (Bolívar) por valor de 86.619 millones pesos. Esos proyectos se frustraron porque para ese momento estalló el escándalo.