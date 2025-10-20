Empresa de taxis del Aeropuerto El Dorado fortalece medidas a conductores que hagan cobros excesivos

Bogotá D.C

Ante las reiteradas quejas por parte de los usuarios de los excesivos cobros por parte de taxistas desde o hacía el Aeropuerto El Dorado en Bogotá, la empresa concesionada por OPAIN para prestar el servicio de taxis en esta terminal aérea, ‘Taxi Imperial’, anunció estrictas medidas para contra los conductores que tengan ese comportamiento.

En diálogo con Caracol Radio, la gerente de Taxi Imperial, Valentina Hernández, indicó que el conductor de la empresa que cobre de más a los usuarios, “va a ser sancionado de 3 a 5 días, o inclusive hasta la expulsión dependiendo de cada uno de los casos de sobrecobro”.

La gerente aclaró que la flota de Taxi Imperial solo opera en el primer carril en la puerta 9 o 5 del Aeropuerto El Dorado , por lo que las quejas de otros servicios que se toman en otros lugares, ellos no pueden responderlas.

Además, están realizando la revisión periódica de los taxímetros y están haciendo constantes capacitaciones a los conductores en servicio al cliente para reforzar la cultura de cobros justos.

“También estamos haciendo como medida preventiva y muy importante más capacitaciones a todos nuestros conductores en servicio al cliente y en cobro de las tarifas justas. Y se hacen revisiones de los taxímetros, para eso es la medida que tenemos tecnológica”, explicó Hernández.

En la plataforma, taxiimperial se habilitó una herramienta de calculadora para que los usuarios puedan consultar la tarifa estimada del trayecto.

Asimismo, en los puntos de atención al cliente en El Dorado las personas se pueden acercar para validar el valor.

“Taxi Imperial está firmemente comprometida con las tarifas justas reguladas por la Secretaría de Movilidad de Bogotá y la calidad del servicio. Estas acciones buscan depurar nuestra operación de aquellos conductores que incumplen las normas y afectan la confianza de los viajeros”, afirmó Hernández.

De acuerdo con Taxi Imperial, con estas medidas se ha reducido significativamente las quejas por cobros en los últimos meses.