Levantan el pico y placa para taxis durante la temporada de fin de año en Ibagué

Ibagué

La Alcaldía de Ibagué a través de la Secretaría de Movilidad anunció que se expidió el Decreto 0747 del 12 de diciembre de 2025, que estableció la suspensión de la medida de restricción de circulación, pico y placa, para los vehículos de transporte público terrestre automotor individual tipo taxi en Ibagué.

La medida regirá hasta el 12 de enero de 2026, con el propósito de garantizar una mayor oferta en la prestación del servicio público durante la temporada de fin de año y comienzo de año 2026.

Según Ricardo Fabián Rodríguez, secretario de Movilidad de Ibagué, se busca garantizar el servicio debido a que en la temporada de fin de año aumenta significativamente la demanda de transporte.

“Esta medida tiene como objetivo garantizar un adecuado transporte para todos los ibaguereños y a los ciudadanos que nos visitan en esta importante temporada decembrina, incentivando el transporte público en nuestra ciudad”, indicó Ricardo Fabián Rodríguez, secretario de Movilidad.

Dato: en Ibagué operan cerca de 3.060 taxis que estarán habilitados para trabajar todos los días para esta temporada del año.