Así quedarían las tarifas del servicio de taxi para Ibagué

En diálogo con Caracol Radio, Jair Ninco, uno de los voceros de gremio de los taxistas de Ibagué, confirmó que luego de dos reuniones con funcionarios de la Alcaldía se logró un acuerdo para establecer las nuevas tarifas del servicio en la capital del Tolima.

“Siempre se acostumbra que las empresas presentan una propuesta, la administración otra propuesta y los voceros del gremio amarillo también otra, aquí hay que entender diferentes variables entre las que está la resolución del Ministerio de Transporte para el cálculo de la canasta del servicio público”, dijo Jair Ninco.

Según Ninco, luego del acuerdo las tarifas pasan por ejemplo de $6.300 la carrera mínima a una valor de $6.600 representando un aumento de 4.56%, el banderazo pasa de $4.300 a $4.500.

Otras variables de la tarifa que tendrán aumento

La caída cada 80 metros estaba en $95 pasa a 105.

Los segundos en espera pasarán de $78 a $90.

El recargo nocturno pasa de $950 a $1.000.

El recargo dominical y festivo, además del servicio puerta a puerta se mantendrá el valor.

El recargo al Aeropuerto pasa de $6.000 a $6.500.

“Todo depende de la administración el día que se firme el decreto, por ahora no se puede cobrar una nueva tarifa, hasta que haya decreto y los taxímetros se reprogramen”, puntualizó Elías Ninco, uno de los voceros del gremio de los taxistas de Ibagué.