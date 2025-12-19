¡Vuelve a jugar Luis Díaz! Día, hora y rival con el que reaparecerá con el Bayern Múnich

Luis Díaz ha convertido 12 goles con el Bayern Múnich en la presente temporada. (Photo by Daniel Kopatsch/Getty Images) / Daniel Kopatsch

Dos semanas después, Luis Díaz estará reapareciendo con el Bayern Múnich. El colombiano se perdió, de manera consecutiva, los duelos ante el Sporting Lisboa, por la Liga de Campeones, y ante el Mainz, por la Bundesliga.

El colombiano ya está totalmente limpio de sanciones y listo para volver a escena con el líder del fútbol alemán, que lo extrañó, principalmente en su anterior compromiso, donde empató en casa y sobre el cierre.

Bayern estará visitando este domingo 21 de diciembre al Heidenheim en el estadio Voith-Arena, en juego por la fecha 15 de la Bundesliga. El compromiso dará inicio a las 11:30AM, hora colombiana y podrá seguirse su minuto a minuto a través de la página web de Caracol Radio.

Se espera que Luis Díaz vuelva a ser inicialista en el equipo alemán. El técnico belga Vincent Kompany lo ha utilizado en 21 encuentros de la presente temporada, respondiéndole el guajiro con 12 goles marcados y siete asistencias.

Así le ha ido al Bayern Múnich sin Luis Díaz

Casualmente, en los tres partidos que Luis Díaz no estuvo con el Bayern Múnich, el equipo alemán apenas pudo ganar uno, 3-1 ante el Sporting Lisboa en Champions; empatar otro, 2-2 ante el Mainz en Bundesliga, y perdió el otro, 3-1 frente al Arsenal, también en Champions.

Así las cosas, el rendimiento del Bayern Múnich sin Luis Díaz ha sido del 44.4%; en contraste, su balance con el colombiano, quien aún no conoce la derrota con el club alemán, es de 96.8%, registrando 20 triunfos, un empate y cero derrotas. Lucho acumula, por todas las competencias, 12 goles marcados y siete asistencias.

Lucho recibió unos días de descanso de parte del técnico Kompany, en la previa del partido, durante la presente semana, recibió una visita muy especial, compartiendo con el cantante Silvestre Dangond en la sede deportiva del equipo.