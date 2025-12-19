Javier Gandolfi se rinde en elogios a Marino Hinestroza: “Tiene la cabeza para jugar en Boca”

Gustavo Gandolfi, ex técnico de Atlético Nacional, habló con Radio Continental de Argentina, en donde aseguró que Marino Hinestroza, jugador del equipo antioqueño, tiene toda la capacidad para poder llegar a reforzar a Boca Juniors para el 2026, uno de los clubes más prestigiosos de Sudamérica.

“Marino Hinestroza tiene la cabeza también para jugar en Boca, es un jugador que obviamente cuando analizamos el plantel y existía la posibilidad de ir Atlético Nacional, me lo nombraron mucho, pero no tenía la posibilidad de conocerlo”, inició hablando el argentino.

Le puede interesar: Atlético Nacional, el más veces campeón de Copa Colombia: Así quedó el palmarés del torneo

Luego añadió: “Cuando tengo la primera impresión, le dije a los chicos del cuerpo técnico, va a tener un futuro cercano o de selección, porque ese tipo de jugador que hoy por ahí en el fútbol mundial se perdió ese desequilibrio y ese duelo de uno contra uno, que tiene muchas más posibilidades de ganar. La verdad es que se van a encontrar con un jugador totalmente desequilibrante y tiene la cabeza también para jugar en Boca”.

Por último, Gandolfi complementó: “Tiene muchísimas herramientas para aportarle a la institución. Es muy rápido y tiene mucho desequilibrio. Tiene la picardía y el potrero que hoy se perdió. Tiene gol, es atrevido y está preparado de la cabeza”.

Cabe recordar que Marino Hinestroza ya se despidió de Atlético Nacional con un mensaje a través de sus redes sociales, equipo en donde disputó 84 partidos, registró 11 goles y 11 asistencias. Además, conquistó cuatro títulos: dos Copas, una Liga y una Superliga. Se espera que en los próximos días se conozca el nuevo club del delantero caleño.

Lea también: Marino Hinestroza se despide de Atlético Nacional con sentido mensaje: tendría listo su nuevo equipo