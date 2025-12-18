Déiver Machado reveló el consejo que le dio Néstor Lorenzo para jugar el Mundial 2026 con Colombia / Getty Images

Déiver Machado es uno de los colombianos protagonistas del mercado de pases invernal. En los últimos días, el experimentado lateral selló su paso al Nantes de la primera división francesa, luego de haber jugado cinco temporadas con el Lens.

Machado, de 32 años, firmó contrato con su nuevo club hasta junio del 2028 a cambio de 500.000 euros. “Lens fue hogar. Fue rutina, esfuerzo, alegrías y también desafíos que me hicieron avanzar. Todo lo que viví aquí será parte de mí para siempre. Gracias por abrirme las puertas y por hacerme sentir acompañado en cada paso. Me llevo experiencias, amistades y el corazón lleno“, fue la despedida del jugador en redes sociales.

En diálogo con El VBAR Caracol, Déiver Machado reveló haberse sentido irrespetado por el cuerpo técnico del Lens y explicó más motivaciones que lo llevaron a dejar el equipo.

“Es un cambio repentino, que hago con base en la continuidad para tener minutos y más tiempo de juego. En el Lens empecé jugando, después de la lesión cambiaron un poco las cosas. El equipo empezó a ganar, hablé con el técnico y no fue muy claro en la conversación respecto a los minutos que podía requerir. Por tanto tiempo que llevaba en el club, merecía tener ese respeto, entonces por eso también mi decisión de cambiar y buscar nuevos aires”, indicó en un primer momento.

Y complementó respecto a la ilusión de regresar a la Selección Colombia, especialmente en año de Mundial: “El anhelo es estar en la Selección, desde que las puertas estén abiertas. Lo más importante es tener actuación, jugar y tener buen nivel, por eso también el cambio”.

✅🇨🇴"Fue un cambio repentino, teniendo en cuenta mi continuidad para poder jugar más y tener minutos, el deseo es estar en la Selección"



🎙️Deiver Machado, jugador de Selección Colombia, en #ElVbarCaracol



— El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) December 18, 2025

Es preciso recordar que la Tricolor disputará el campeonato del mundo a partir del 17 de junio, cuando se enfrente a Uzbekistán. Aunque, previamente, disputará partidos preparativos en Estados Unidos ante Francia y Croacia.

Déiver también comentó que haber tenido charlas con Néstor Lorenzo respecto a su futuro deportivo, situación que también lo llevó a cambiar de equipo.

“Siempre que vamos a la Selección, especialmente en junio cuando estuve, el mensaje fue el mismo. Que pudiéramos actuar, estar siempre en competencia, entonces basado en eso, pensando también la situación que tuve, busqué un nuevo camino para tener ese tiempo de juego y así poder pelear por ese cupo en marzo y después el Mundial. Al final, Dios y el profe son quienes deciden, mientras que nosotros como jugadores debemos dar el máximo e intentar siempre estar al nivel”, sentenció.

🇨🇴🔝"Ha sido un desafío, nuestra Selección ha demostrado que puede enfrentar a cualquiera de tú a tú"



🎙️Deiver Machado, jugador de Selección Colombia y nuevo jugador del Nantes FC, en #ElVbarCaracol



— El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) December 18, 2025

Más declaraciones de Déiver Machado

Competencia por la banda izquierda en la Selección Colomiba: “Es una competencia cerrada con jugadores muy talentosos. Al final el profe decide y nosotros debemos mostrar nuestra mejor versión. Ya al final, él determinará quién va a ir. El que esté siempre dará lo mejor para la Selección, entonces para eso nos debemos preparar”.

La Selección Colombia está lista para enfrentar al que sea: “Es un desafío muy grande, pero creo que nuestra Selección ha demostrado a lo largo de este proceso que puede enfrentar a cualquier selección de tú a tú. Tenemos un gran grupo con grandes jugadores, entonces Colombia está preparada para afrontar a este tipo de rivales. Hay que seguir creciendo y preparándonos”.

¿Nacional o Millonarios en la Copa Sudamericana? “Apoyo a los dos”.