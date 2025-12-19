Procuraduría requirió a la Uniatlántico por cumplimiento de sanción contra Rafael Castillo

La Procuraduría General de la Nación requirió formalmente a la Universidad del Atlántico información detallada sobre el cumplimiento de la sanción disciplinaria impuesta a Rafael Castillo Pacheco, por hechos relacionados cuando ocupó el cargo de rector hace una década.

Mediante el Oficio fechado el 18 de diciembre de 2025 en Barranquilla, el ente de control recordó que la sanción se encuentra registrada en el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI) desde el 11 de marzo de 2025, y solicitó a la institución universitaria aclarar si la medida fue aplicada en su totalidad.

En el documento, la Procuraduría pide a la Universidad del Atlántico informar la fecha exacta de inicio y finalización de la suspensión, o, en caso de no haberse ejecutado, explicar las razones que habrían impedido su cumplimiento, así como las actuaciones adelantadas para garantizar la aplicación de la sanción.

Solicitud de copia de los actos administrativos

Asimismo, el Ministerio Público solicitó copia de los actos administrativos y comunicaciones oficiales relacionadas con la ejecución de la medida disciplinaria contra el exdirectivo.

La información requerida deberá ser enviada en un plazo máximo de cinco días hábiles contados a partir de la recepción del oficio, como parte de las funciones de vigilancia del organismo.

También se confirmó que la inhabilidad por 10 años para que Castillo ejerciera funciones públicas fue revocada en fallo de segunda instancia.