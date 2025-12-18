Defensa de Nicolás Petro sostiene que él “no instrumentalizó” a Day Vásquez en ‘Caso Fucoso’

Durante la audiencia por el ‘Caso Fucoso’, la defensa de Nicolás Petro cuestionó la tesis de la Fiscalía la cual sostiene que el exdiputado habría instrumentalizado a Day Vásquez para cometer un supuesto tráfico de influencias.

El abogado del hijo del presidente, Alejandro Carranza, señaló que la propia evidencia presentada por la Fiscalía contradice esa versión.

En particular, citó declaraciones de Day Vásquez en las que ella afirma no conocer cómo se habrían gestionados los presuntos contratos entre la Fundación Consciencia Social y la Gobernación del Atlántico, ni en qué condiciones, lo que, según la defensa, hace inviable sostener que actuara como intermediaria consciente por instrucción de Nicolás Petro.

“La Fiscalía pretende que se crea que Nicolás Petro le pidió a Day Vásquez buscar un contrato sin conocer montos, fechas ni razones, y que lo hiciera invocando su nombre. Eso no tiene lógica ni razonabilidad jurídica”, afirmó Carranza.

La defensa enfatizó que las pruebas apuntan a un escenario distinto: que fue Pedro Name, quien le indicó a Day Vásquez vincularse con la Fundación ‘Fucoso’. Además, recordó que Vásquez mantenía una relación personal y familiar con Name, con quien tiene un hijo, y que su cercanía con la gobernadora Elsa Noguera.

Finalmente, la defensa concluyó que la evidencia no respalda la hipótesis de tráfico de influencias planteada por la Fiscalía, sino que, por el contrario, demuestra que Day Vásquez actuó de manera autónoma y por vínculos personales ajenos a Nicolás Petro.

Delitos imputados contra Nicolás Petro

Por este caso, la Fiscalía acusa al exdiputado de haber cometido presuntamente los delitos denterés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, tráfico de influencias de particulares, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado.