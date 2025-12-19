Ministro de Hacienda confirma que Gobierno decretará emergencia económica

#ATENCIÓN El ministro de Hacienda, Germán Ávila confirmó que el Gobierno Nacional tendrá que recurrir a la emergencia económica ante el hundimiento de la reforma tributaria en el Congreso y que buscaba un recaudo de $ 16.3 billones para financiar el presupuesto de 2026. — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) December 19, 2025

El Gobierno nacional anunciará en las próximas horas la declaración de emergencia económica, en respuesta al fracaso de la reforma tributaria en el Congreso de la República. Así lo confirmó el ministro de Hacienda, Germán Ávila, quien enfatizó la urgencia de alcanzar una meta de recaudo de $16,3 billones para financiar el presupuesto del próximo año.

Ávila detalló que esta medida responde a hechos sobrevinientes que demandan recursos inmediatos. Entre ellos, destacó la crisis financiera del sector salud, la garantía de subsidios para los estratos 1, 2 y 3, y la atención a los crecientes problemas de seguridad en diversas regiones del país.

Adicionalmente, el ministro subrayó la necesidad de fondos para adquirir equipos antidrones, con el fin de fortalecer las capacidades del Ejército en la lucha contra grupos guerrilleros en zonas como Cauca, Norte de Santander y Cesar. “Estos recursos son imprescindibles para salvaguardar la estabilidad fiscal y la seguridad nacional”, afirmó Ávila durante su intervención.

La declaratoria de emergencia económica permitirá al Ejecutivo implementar medidas extraordinarias sin pasar por el trámite legislativo habitual, en un contexto de tensiones presupuestales.

Gobierno anuncia un incremento del salario mínimo importante

Durante la junta del Banco de la República, el ministro de Hacienda, Germán Ávila aseguró que el Gobierno nacional va a reajustar el salario mínimo en un porcentaje importante y aclaró que los aumentos de años anteriores no afectaron el control de la inflación en el país.

Dijo que la idea es los trabajadores puedan recuperar su poder adquisitivo y generar un impulso a la economía.