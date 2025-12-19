Reacciones políticas ante la declaratoria de emergencia económica propuesta por el Gobierno

Congreso

Tras conocerse que el gobierno expedirá la reforma tributaria que había sido hundida en el congreso por medio de un decretó correspondiente a la emergencia Económica.

Con la cual la meta de recaudo será de $16.3 billones para atender los problemas fiscales del país y garantizar el financiamiento del presupuesto de 2026.

Varios congresistas reaccionaron insistiendo que el decreto es inconstitucional.

Katherine Miranda, Representante en la Cámara

“Por donde se le mire, esta emergencia económica es inconstitucional, es un abuso… meterle al país una reforma tributaria por decreto, es un abuso” aseguro la Representante, Katherine Miranda frente a la declaratoria de emergencia económica propuesta por el Gobierno Nacional.

#POLÍTICA | — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) December 19, 2025

Andrés Forero, Representante en la Cámara

“Todo parece indicar que el presidente Gustavo Petro y su ministro de hacienda estaban esperando que empezara la vacancia judicial para sacar un decreto abiertamente inconstitucional” así reaccionó el representante, Andrés Forero, ante la declaratoria de emergencia económica propuesta por el Gobierno Nacional.