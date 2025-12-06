Primer partido de la Selección Colombia del Mundial 2026 ya tiene fecha: Será contra Uzbekistán

La Selección Colombia conoció el pasado viernes 5 de diciembre su destino en el Mundial. La Tricolor, que integró el bombo 2, fue la penúltima de ese bolillero en salir y quedó ubicada en el Grupo K, en el que ya estaba Portugal como cabeza de serie.

Posteriormente, salió Uzbekistán y luego un integrante que vendrá del repechaje intercontinental. Este rival saldrá del ganador de la llave entre Jamaica y Nueva Caledonia, este se medirá ante Congo y el vencedor se ubicará en el Grupo K.

Fecha y hora del primer partido de Colombia

Desde que se conoció el sorteo se sabía que el primer rival al que enfrentaría Colombia sería Uzbekistán el 17 de junio, pero todavía no se había precisado en qué ciudad ni la hora. Este sábado, la FIFA reveló todo el calendario.

El equipo de Néstor Lorenzo tendrá su primera cita en Ciudad de México en el Estadio Azteca frente al equipo asiático a partir de las 9:00 p.m. (hora de Colombia).

Uzbekistán vs. Colombia

Hora: 9:00 p.m.

Sede: Ciudad de México

Otros partidos de Colombia en la fase de grupos

Partido 2 / 23 de junio

Colombia vs. Playoff 1

Hora: 9:00 p.m.

Sede: Guadalajara

Partido 3 / 27 de junio

Colombia vs. Portugal

Hora: 6:30 p.m.

Sede: Miami

¿Qué rivales le pueden tocar a Colombia en la primera ronda de eliminación?

Para la Tricolor será crucial clasificar en el primer puesto del Grupo K para evitar al menos en la primera ronda (16 avos de final) a un equipo de peso. En caso de avanzar líder, se medirá contra un mejor tercero de los grupos D,E,J,I o L.

No obstante, si avanza en el segundo puesto, le tocará contra el segundo del Grupo L, en el que están Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá. Si lo hace como una de las mejores terceras, se mediría contra el ganador del Grupo L, mencionado anteriormente.

Tomado de: FIFA Ampliar



