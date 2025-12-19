¿Independiente Medellín y Deportes Tolima son equipos “pecho fríos”? Debate en El Pulso del Fútbol

Concluyó la temporada 2025 del fútbol colombiano con los títulos del segundo semestre en Liga y la Copa.

En el torneo local, Junior de Barranquilla se consagró campeón, luego de vencer por un marcador global de 4-0 al Deportes Tolima. José Enamorado fue la gran figura de la serie al anotar tres goles, dos en la ida y uno en la vuelta.

Por otro lado, en la copa nacional, Atlético Nacional ganó su octavo trofeo, tercero de manera consecutiva, al vencer por la mínima diferencia al Independiente Medellín, compromiso que terminó con una lamentable batalla campal entre aficionados.

¿Medellín y Tolima son equipos “pecho fríos”?

En el más reciente programa de El Pulso del Fútbol, César Augusto Londoño y Steven Arce debatieron sobre las derrotas del DIM y el Tolima, dos equipos que en el último tiempo no han tenido buena suerte en las finales.

“¿Cuál es más pecho frío? Medellín que no gana las finales o Tolima que en cuatro de local tampoco ha ganado", empezó preguntado Londoño.

A lo que Arce respondió: “Medellín es el papá. Me da mucha lástima porque tiene una hinchada maravillosa con proyectos muy buenos, le invierten y hacen un muy buen trabajo, pero qué pesar. La de ganar una final no se la saben”.

Frente a este panorama, César Augusto sacó a relucir un dato demoledor sobre el DIM. Desde el año 2002, cuando se instauraron los torneos cortos, el Poderoso acumula ocho subtítulos y Tolima siete.

“Yo no diría pecho fríos, me parece que es un término demasiado ofensivo para un equipo que corre, que intentó, que lucha como el Tolima, pero no han podido”, concluyó.

Vea acá el programa completo de El Pulso del Fútbol