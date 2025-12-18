Esto dijo el vicepresidente de Cerro Porteño sobre el fichaje de Harold Santiago Mosquera: ¿Es real?

El extremo Harold Santiago Mosquera tendrá un rumbo internacional tras su salida de Independiente Santa Fe. A pesar de que ya estaba casi todo listo para que se vistiera con los colores de América de Cali, en las últimas horas se dio a conocer su acercamiento con Cerro Porteño.

Según se conoció, Mosquera no renovó su contrato con Santa Fe a pesar de quedar campeón en el primer semestre del fútbol colombiano, por motivos económicos. Esto, luego de que el jugador fuese fundamental también en el segundo semestre, para que los cardenales pudieran ingresar a los cuadrangulares de la Liga Colombiana.

¿Qué dijo el Vicepresidente de Cerro Porteño respecto a Harold Santiago Mosquera?

Harold Santiago Mosquera llegaría al equipo de Asunción por pedido expreso de Jorge Bava, entrenador con el que se coronó campeón en Colombia de la mano de Santa Fe y con el que quedaron buenos lazos para seguir su carrera en el exterior.

El VBAR CAracol tuvo en exclusiva las declaraciones del vicepresidente de Cerro Porteño, Juan José Zapag, quien se refirió al futuro del extremo colombiano en su club: “El cuerpo técnico y el departamento de fútbol están conversando, nosotros tenemos una reunión dentro de las próximas 24 a 48 horas. Vamos despacio, pero vamos bien”.

Si este fichaje se llega a concretar en Cerro Porteño, este sería el cuarto equipo de Mosquera en el exterior, ya que se suma a su paso por Dallas, Pachuca y OFI Creta. Volviendo de nuevo subir su valor en el mercado de fichajes, tras su buena temporada en el 2025, según el portal Transfermarkt, el valor de Mosquera estaría al rededor de 900 mil dólares.

En Colombia, el exjugador cardenal ha vestido la camiseta de tres equipos, entre ellos el Deportivo Cali. Pero curiosamente, se ha coronado campeón de con los dos clubes de la capital de país, en principio alzó el trofeo de la Liga Colombiana, con Millonarios en el 2017-II y luego con Santa Fe en 2025-I.