Clásico de Colombia en la Copa Sudamericana: Así se jugarán los partidazos

Los encuentros se disputarán en marzo del próximo año.

Millonarios y Nacional son dos de los cuatro representantes del país en el certamen. Foto: David Jaramillo - Colprensa.. Foto: David Jaramillo - Colprensa.

Atlético Nacional y Millonarios se enfrentarán por un cupo a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, así quedó determinado este jueves, luego de que se llevará a cabo el sorteo de la primera fase del certamen continental.

Manteniéndose el formato de los últimos años, el juego por partido único se llevará a cabo en el estadio Atanasio Girardot de la capital antioqueña.

El otro compromiso de colombianos, por su parte, lo estarán disputando América de Cali y Atlético Bucaramanga, dicho encuentro será en el estadio Pascual Guerrero de la capital vallecaucana.

Si bien todavía no hay fechas definidas, los juegos se disputarían del 3 al 5 de marzo. Una vez definidos todos los clasificados, se hará el sorteo de la fase de grupo el 18 de marzo.

Así se jugarán los partidos

Nacional Vs. Millonarios

  • Estadio: Atanasio Girardot

América Vs. Bucaramanga

  • Estadio: Pascual Guerrero

