Clásico de Colombia en la Copa Sudamericana: Así se jugarán los partidazos
Los encuentros se disputarán en marzo del próximo año.
Atlético Nacional y Millonarios se enfrentarán por un cupo a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, así quedó determinado este jueves, luego de que se llevará a cabo el sorteo de la primera fase del certamen continental.
Manteniéndose el formato de los últimos años, el juego por partido único se llevará a cabo en el estadio Atanasio Girardot de la capital antioqueña.
El otro compromiso de colombianos, por su parte, lo estarán disputando América de Cali y Atlético Bucaramanga, dicho encuentro será en el estadio Pascual Guerrero de la capital vallecaucana.
Si bien todavía no hay fechas definidas, los juegos se disputarían del 3 al 5 de marzo. Una vez definidos todos los clasificados, se hará el sorteo de la fase de grupo el 18 de marzo.
Así se jugarán los partidos
Nacional Vs. Millonarios
- Estadio: Atanasio Girardot
América Vs. Bucaramanga
- Estadio: Pascual Guerrero
Noticia en desarrollo...