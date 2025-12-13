Juan Pablo Vargas se despidió de Millonarios y sus aficionados con un emotivo mensaje

Millonarios anunció oficialmente la salida del defensor costarricense Juan Pablo Vargas, a través de un comunicado publicado en su página web y otras publicaciones en sus redes sociales. En el mensaje, el club agradeció al jugador por la huella que dejó en la institución y le deseó muchos éxitos en su nueva etapa en el fútbol mexicano. Además, destacó su compromiso, fortaleza defensiva y la capacidad para asumir retos en cada competición.

El contrato con Vargas en Millonarios terminaba en diciembre del 2026, motivo por el cual el club y el defensor optaron por buscar una nueva oportunidad en el exterior. El jugador ya firmó un contrato por un año con el Club Puebla, equipo que compite en la Liga MX.

Nuestro defensor tico parte hacia el Club Puebla después de dejar huella en Millonarios. 🇨🇴🤝✈️🇲🇽



¡Gracias por tu entrega, Juan Pa! ¡Pura vida y éxitos siempre! 🇨🇷🔵💫 @_juanpavargas



Juan Pablo Vargas le dice adiós al club Embajador

El defenso, Juan Pablo Vargas se despidió de Millonarios con un emotivo mensaje que publicó en sus redes sociales. Allí recordó los tres títulos conseguidos con el equipo capitalino (Copa 2022, Liga 2023 y Superliga 2024) y agradeció profundamente a sus compañeros, cuerpo técnico e hinchas por todos los momentos que vivió durante estos 6 años.

“Hoy, después de 6 años, es el momento de decir adiós. Un momento que alguna vez pensé que nunca llegaría, pero la vida es así, con altos y bajos, con momentos felices y momentos de mucho aprendizaje”, fueron las primeras palabras de Vargas.

Luego añadió: “Fueron más de 200 partidos vistiendo esta sagrada camiseta, 3 títulos y muchos momentos que nunca olvidaré. Siempre, en cada partido, traté de dar mi mayor esfuerzo porque sé lo que significa este club con una inmensa historia”.

“Gracias infinitas a cada cuerpo técnico, compañero, directivo y aficionado que me ayudó a crecer y a entender lo que significa Millonarios. Nos vemos en el camino y siempre tendrán un aficionado más. PURA VIDA y SOLO MILLOS LOCAS”, complementó el mensaje.

