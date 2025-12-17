Ejército frustró ataque del ELN en Antioquia: dos capturados cuando instalaban explosivo en la vía

El Ejército capturó a dos integrantes del ELN cuando pretendían instalar una caneca con explosivos en Antioquia. Foto: Ejército.

Valdivia, Antioquia

En horas de la madrugada de este miércoles 17 de diciembre, unidades del Ejército Nacional frustraron un ataque terrorista que pretendía ser perpetrado por el ELN en el Norte del departamento de Antioquia.

De manera preliminar, las autoridades confirmaron que durante el operativo fueron capturadas dos personas, una de ellas señalada de realizar labores de explosivista, justo cuando, al parecer, se disponían a instalar una caneca con un artefacto explosivo en plena vía, en el sector Ventanas, en la vía que limita entre Yarumal y Valdivia.

Según el reporte oficial, tropas adscritas a la Cuarta Brigada intervinieron al detectar la situación sospechosa y fueron atacadas por cuatro integrantes del grupo armado que se movilizaban en motocicleta, lo que derivó en un intercambio de disparos. En medio del enfrentamiento, dos de los presuntos guerrilleros huyeron y dos fueron capturados; uno de ellos resultó herido y fue trasladado a un centro asistencial de la región, donde recibe atención médica.

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron artefactos explosivos, una bandera alusiva al ELN, teléfonos celulares y material de guerra, elementos que quedaron a disposición de las autoridades competentes para su respectiva judicialización.

El Ejército informó que las operaciones continúan en la zona con el fin de neutralizar amenazas contra la población civil y garantizar la seguridad en las vías del norte antioqueño.