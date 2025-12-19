Investigan homicidio de una mujer en Santo Tomás, Atlántico / Motortion

Como Agustina Rosa Pacheco Pacheco, de 50 años, fue identificada la mujer que fue asesinada al interior de una vivienda en el barrio Las Casitas, en el municipio de Santo Tomás.

Según testigos, dos sujetos a bordo de una moto llegaron hasta la vivienda, quienes sin mediar palabras dispararon contra la mujer.

Aunque la mujer fue auxiliada y llevada hasta un centro asistencial, se confirmó que había llegado sin signos vitales.

Mientras tanto, la Policía investiga si este hecho tiene relación con una retaliación entre bandas criminales.