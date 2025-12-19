3 pueblos de Cundinamarca con los mejores alumbrados del 2025: Están a pocos kilómetros de Bogotá

Una tradición muy popular que llevan a cabo muchas personas en Colombia previo a la llegada de la Navidad es ver los alumbrados que están distribuidos en las calles, parques y en cualquier sitio público dispuesto por las autoridades de cada ciudad para que tanto habitantes como visitantes puedan disfrutar la magia de esta época.

Si bien las luces constituyen el elemento más llamativo del recorrido en cada ciudad, estas también ofrecen una serie de eventos como espectáculos en vivo, conciertos o danzas para animar a los visitantes a que vivan juntos la alegría de la época. Asimismo, es habitual ver árboles de Navidad de gran altura, así como otro tipo de adornos ideales para la ocasión.

Por otra parte, el tradicional encendido del alumbrado navideño marca el inicio de la celebración en cada ciudad de Colombia. Algunas lo realizan a finales de noviembre. Mientras que en otras tiene lugar en los primeros días de diciembre. Además, la iluminación está presente en las calles y sitios públicos hasta comienzos de enero.

Pese a ello, varias ciudades suelen destacarse con respecto a otras por los planes y la iluminación que brindan para que sus habitantes y los turistas puedan sentir un ambiente único que los lleve a disfrutar la Navidad. Entre ellas, hay tres en Cundinamarca que se encuentran a pocos kilómetros de Bogotá, por lo que son una buena opción para viajar sin gastar un presupuesto tan alto en este fin de año.

Zipaquirá

A 40 kilómetros al norte de Bogotá, se encuentra Zipaquirá, famoso por su Catedral de Sal. En esta oportunidad, el municipio adorna sus calles y su plaza principal con luces llenas de color para disfrutar el ambiente de la Navidad. Además, los visitantes podrán recorrer los sitios públicos para complementar esta experiencia.

Mosquera

Otro municipio que está relativamente cerca de Bogotá es Mosquera, el cual ofrece uno de los alumbrados más completos en el municipio. Sus principales atractivos son las figuras temáticas, las luces que adornan su iglesia principal y las actividades culturales organizadas por las autoridades para celebrar en familia la fiesta de la Navidad.

Funza

Por último, Funza cuenta con un recorrido en el que los visitantes podrán caminar entre las luces, disfrutar de las zonas gastronómicas y conocer las propuestas artesanales que hacen parte del municipio, ubicado a poco más de 22 kilómetros de Bogotá. Además, hay un coro en vivo que llevará a las personas a vivir una experiencia inolvidable en estas fechas.

¿Qué otros municipios en Cundinamarca son recomendados para disfrutar la Navidad?

Además de los anteriormente mencionados, hay otros municipios en Cundinamarca que cuentan con una oferta variada para que sus visitantes disfruten la experiencia de la Navidad. Por ejemplo, hay pistas de hielo disponibles en Fusagasugá y Facatativá a los que se puede entrar gratis.

Por otra parte, en Chía se organizan festivales de cuentería y música ancestral para vivir la fiesta de la Navidad. Mientras que Nemocón ofrece una experiencia bajo tierra en su Mina de sal.