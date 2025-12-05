Agresión a guardas de Transmilenio en el Portal 20 de Julio: fueron atacados con cuchillos y palos

Bogotá D.C

Una vez más los guardas de Transmilenio de la estación Portal 20 de Julio son víctimas de ataques por parte de usuarios del sistema de transporte que no pagan su pasaje.

En videos quedó registrado el momento en el que decenas de personas se pasan el torniquete de la estación sin pagar el pasaje . Es ahí cuando los guardas de Transmilenio, encargados de la seguridad del lugar, bloquean el paso de uno de ellos y les piden que hagan el respectivo pago, ya que de lo contrario no podrán entrar.

Quien dio a conocer esta situación fue el vicepresidente del Concejo de Bogotá, Juan David Quintero.

“Con cuchillos estos descarados colados intentaron asesinar a los mismos guardas de Transmilenio que condecoramos hace días, todo por proteger el sistema”, afirmó Quintero.

El concejal pidió a las autoridades identificar y judicializar a los agresores.

Transmilenio se pronunció

Al respecto de este suceso, Transmilenio S.A rechazó todo acto de violencia e hizo un llamado de atención para evitar este tipo de acciones.

“Durante el desarrollo de las labores de apoyo y control, propias del equipo de vigilancia, ocurrieron las agresiones físicas hacia el grupo en cuestión que intervino para restablecer el orden”, confirmó la empresa.

El comando de transporte masivo de la Policía retuvieron a los agresores que serían menores de edad.