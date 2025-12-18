Tamá, el oso andino, pierde la vida antes de regresar a la libertad

Parques Nacionales Naturales de Colombia y la Fundación Parque Jaime Duque informaron que Tamá, el oso andino que se preparaba para regresar a su hábitat natural falleció durante el proceso de traslado este 17 de diciembre 2025.

La muerte sucedió en horas de la tarde mientras el equipo técnico y médico enfrentaba condiciones metereológicas durante el vuelo hacia el Parque Nacional Natural Tamá, ubicado en el Norte de Santander. Las autoridades ambientales informaron que el oso presentó dificultades respiratorias mientras intentaban aterrizar en el aeropuerto de Cúcuta, frente a la atención médica y las prácticas de reanimación, el animal no respondió.

“Lamentamos profundamente este hecho que entristece hoy al país y expresamos nuestra solidaridad frente a la sensibilidad que genera la protección y conservación de la fauna silvestre. Para PNNC y Fundación Parque Jaime Duque, cada vida es valiosa y este desenlace ocasiona profunda tristeza al equipo de las entidades, las organizaciones comprometidas en su rehabilitación, traslado, liberación que genera reflexiones y aprendizajes”, agregaron desde Parques Nacionales.

Traslado de Tamá

En la mañana del 17 de diciembre de 2025 el oso andino, Tamá, inició su regreso definitivo a la vida silvestre. El traslado de Tamá inició el martes 16 de diciembre, cuando salió del Santuario del Oso de Anteojos, ubicado en Guasca (Cundinamarca), y pasó la noche en el Parque Jaime Duque, luego partió rumbo a Cúcuta, desde donde continuará su viaje final hasta el área protegida, el Parque Nacional Natural Tamá, en Norte de Santander, en la zona de frontera con Venezuela.

“Estamos muy felices de anunciar que Tamá vuelve a casa. Hoy es un oso fuerte, que pesa más de 174 kilos y se encuentra en excelente estado de salud. Su examen médico evidencia su vitalidad y confirma que reúne las condiciones óptimas para su retorno. Tras cumplir con todos los trámites requeridos y contar con un sistema de monitoreo satelital, podremos hacer un seguimiento permanente luego de su liberación”, señaló Luis Olmedo Martínez Zamora, director general de Parques Nacionales Naturales de Colombia.

La historia de este oso andino

El oso Tamá fue rescatado en 2014 cuando tenía apenas tres meses, por la Unidad de Parques Nacionales, entregado a CORPONOR y posteriormente rehabilitado por la Fundación Parque Jaime Duque durante seis años tras la caza indiscriminada de su madre.

Por dos años, Tamá se mantuvo aislado de los visitantes del parque para evitar la interacción errónea con el ser humano y permitir un proceso de rehabilitación exitoso. Posteriormente fue trasladado al santuario del oso de anteojos donde ha permanecido durante los últimos tres años.

Tamá se escapó el 15 de septiembre de 2022, y duró 15 días desaparecido, expertos emprendieron camino en un operativo y encontraron al oso Tamá en el Cerro Tibitó. Durante la búsqueda, varias señales fueron encontradas en el camino. Hasta que el 29 de septiembre de 2022 fue atrapado finalmente y retornado al en el parque Jaime Duque. El hecho de haber sobrevivido tantos días demostró, según expertos, que Tamá sí estaba listo para volver a su naturaleza libre y silvestre.

“Tamá demostró que merecía una segunda oportunidad y por ello hemos trabajado intensamente hasta el día de hoy. Esta aventura ahora continúa en el Parque Nacional Tamá, es sin duda una despedida que duele como todas, es un camino incierto el que tiene por delante, recordamos las imágenes captadas por las cámaras trampa en el cerro Tibitó donde fue evidente su alegría y pensar que puede vivir una experiencia aún mejor en su lugar de origen por el tiempo que le quede de vida, hará que todo este esfuerzo valga la pena. Feliz viaje Tamá” menciona Rafael Torres, Gerente de la Fundación Parque Jaime Duque.

