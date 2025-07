VIDEO| Osos sorprenden a pasajeros en vía de Cundinamarca

Cundinamarca

En horas de la mañana de este miércoles 30 de julio, los pasajeros de un bus intermunicipal en la vía Guasca-Guachetá en Cundinamarca fueron sorprendidos por la presencia de una osa andina y su cría .

Las personas grabaron el video en el que la osa ayuda a su cría a bajar a la carretera y luego caminan tranquilamente sobre la carretera.

Esa zona hace parte de la Reserva Forestal Protectora Nacional Páramo Grande administrada por la Corporación Autónoma Regional del Guavio.

#CUNDINAMARCA | Pasajeros de un bus intermunicipal grabaron el momento en el que una osa andina y su cría cruzaban la vía en la Reserva Forestal Protectora Nacional Páramo Grande ubicado entre los municipios de Guasca y Gachetá. Desde la Corporación Autónoma Regional del Guavio… pic.twitter.com/gwHqfAyyBI — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) July 30, 2025

“Normalmente una o dos veces a la semana hemos visto avistamiento de osos en esa zona y es precisamente porque es toda una zona de corredor que hay de paso de osos”, afirmó la subdirectora de Gestión Ambiental de CorpoGuavio, María Fernanda Medina.

Avistamiento de osos, una buena señal

La funcionaria destacó que ver los osos andinos es una buena señal ya que es el mamífero más grande del país que se encontraba en peligro de extinción.

“(El oso) ha sido catalogado como una especie sombrilla y eso qué quiere decir, que si yo protejo al oso, protejo todo su ecosistema y donde él vive. Eso quiere decir que nos protege los páramos , que es donde nace y se forja el agua que consumimos”, señaló Medina.

Se volvió común volver a ver estos animales en el páramo desde el pasado mes de abril, según la subdirectora, cuando comenzó la temporada de lluvias y eso aumenta la oferta alimenticia del animal.

Recomendaciones

Desde la autoridad ambiental de Guavio se han empleado estrategias para la protección de animales y sobretodo del oso andino.

"Nunca debemos de acercárnosle a un oso, nunca darle la espalda, no correr, no alimentarlos, no dejarles comida, ni dejar basuras en los sitios donde estamos. Si ustedes lo ven, simplemente mantener una distancia mínima de 30 metros, no hacer mucho ruido, correrse hacia atrás y transitar con mucho cuidado", recomendó Medina.