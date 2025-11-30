Comunidad advierte avistamiento de Osos Anteojos en el municipio de Roncesvalles, Tolima

Tolima

Las autoridades del municipio de Roncesvalles, Tolima hacen un llamado a la ciudadanía a la protección del oso anteojos tras el más reciente avistamiento de una familia en zona rural.

Según el alcalde de Roncesvalles, Eduardo Grajales, se debe evita invadir su espacio y conservar siempre una distancia prudente, además resaltó que El oso Anteojos no representa peligro para las personas si no se siente agredido.

“Durante los últimos días y semanas en el municipio de Roncesvalles se ha reportado el avistamiento de osos de anteojos, una especie propia de municipios de Cordillera y en ese sentido desde la Alcaldía Municipal queremos comunicarle a las comunidades y la opinión pública que es muy importante seguir algunas recomendaciones”, dijo el alcalde, Eduardo Grajales.

Por otra parte, indicó que “Los avistamientos se han dado en la vereda Santa Elena en el sector de La Morena, también en veredas como la Platina y también en la vereda San Miguel”.

Las autoridades entregaron recomendaciones a los pobladores de Roncesvalles

Evitar invadir su espacio y conservar siempre una distancia prudente.

El oso no representa peligro para las personas si no se siente agredido. Por eso, es fundamental mantener la calma y no interactuar, dejarlo tranquilo en su entorno, no perseguirlo o perturbarlo es indispensable.

La caza de osos anteojos está prohibida, constituye un delito y atenta contra una especie protegida.

Reportar cualquier avistamiento para analizar sus recorridos y tomar medidas adecuadas.

En conjunto con la Corporación Autónoma Cortolima, realizaremos actividades de educación ambiental para promover la convivencia responsable con la fauna silvestre.

“Yo quiero mencionar que la educación y la sensibilización será parte fundamental de la estrategia para la conservación del oso y por supuesto que lo haremos de la mano con Cortolima”, dijo el alcalde de Roncesvalles, Eduardo Grajales.

Las autoridades del Tolima piden a la comunidad reportar cualquier avistamiento del oso anteojos a la Alcaldía de Roncesvalles o Cortolima.